Alcoolismo em mulheres cresce no Brasil; encontro do A.A. traz debates e acolhimento no Recife

Com programação gratuita, 6ª edição da Colcha de Retalhos acontece de 22 a 24 de agosto, com apoio de A.A. em Pernambuco, que completa 61 anos

O consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre as brasileiras dobrou em 17 anos. Um estudo recém-publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, periódico científico da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), mostra que o uso excessivo de álcool por mulheres passou de 7,7% (2006) para 15,2% (2023).

O consumo de álcool é considerado abusivo com quatro ou mais doses (mulher) de bebidas alcoólicas em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Nesse estudo, o uso problemático entre os homens se manteve estável (em torno de 25%) de 2006 a 2023.

"Colcha de Retalhos": um mosaico de amor e recuperação

A temática dos impactos do álcool na vida das mulheres é mote do maior evento dedicado a alertas sobre o alcoolismo feminino: o Colcha de Retalhos, que tem inscrições gratuitas. A iniciativa, que chega à sexta edição, é apoiada por Alcoólicos Anônimos (A.A.) de Pernambuco e organizada pelas alcoólicas de A.A. de sexta-feira a domingo (22 a 24 de agosto).

Doença crônica, progressiva e fatal

"O consumo abusivo de álcool cresceu assustadoramente entre as mulheres brasileiras nos últimos anos, assim como é preocupante o aumento de casos de alcoolismo em mulheres", destaca a psicóloga Jaira Freixiela Adamczyk, com mais de 35 anos de trabalho na área de dependência química.

"Esses e outros dados consolidam a importância de criarmos espaços para grandes debates sobre alcoolismo em mulheres, como é a Colcha de Retalhos, um evento de partilha e troca de conhecimento e experiências sobre essa doença crônica, progressiva e fatal", acrescenta.

Mais reuniões no A.A.

Com a chegada de mais mulheres em Alcoólicos Anônimos, as reuniões de composição feminina aumentaram 47,7%, comparando os períodos pré e pós-pandemia. Atualmente são 65 reuniões femininas realizadas semanalmente. Em Pernambuco, são três: duas presenciais e uma online.

Em pouco mais de um ano e meio, cerca de 6,5 mil mulheres entraram em contato pelos canais de ajuda da Colcha de Retalhos de Alcoólicos Anônimos, ação de alcoólicas de A.A. que tem transmitido a mensagem de recuperação de Alcoólicos Anônimos.

A iniciativa promove atividades com profissionais de diversas áreas sobre o alcoolismo em mulher, a fim de proporcionar maior visibilidade ao tema, que, somadas a uma escuta atenciosa a quem busca ajuda, tem contribuído para que mais mulheres cheguem às reuniões de recuperação de A.A.

O Colcha de Retalhos acontecerá em dois locais na cidade do Recife. No dia 22, será Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, Zona Norte, das 7h30 às 17h.

Nos dias seguintes, será no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem, na Zona Sul. No sábado (23), o evento acontecerá das 8h30 às 19h; no domingo (24), das 7h30 às 12h.

São esperadas cerca de 400 pessoas nos três dias de evento.

Serviço:

6ª edição da Colcha de Retalhos – Um Mosaico de Amor

Datas:

22/8, das 7h30 às 17h

23/8, das 8h30 às 19h

24/8, das 7h30 às 12h

Locais:

22/8 – Etepam (Av. João de Barros, 1769 - Encruzilhada)

23/8 e 24/8 – Hotel Jangadeiro (Av. Boa Viagem, 3114, Boa Viagem)

Inscrições gratuitas neste link. Será emitido certificado de participação.