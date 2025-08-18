Descolamento de retina pode levar à cegueira: saiba sintomas e formas de tratamento
Condição atinge 1 em cada 10 mil pessoas, é considerada grave e exige atendimento imediato para preservar a visão
O descolamento de retina ocorre quando a retina se desprende da parede do olho, geralmente em decorrência de traumas, doenças ou lesões pré-existentes. A condição afeta cerca de 1 em cada 10 mil indivíduos e, se não tratada rapidamente, pode evoluir para cegueira permanente.
Entre os fatores de risco mais comuns estão a retinopatia diabética, traumas oculares e até o ato de coçar os olhos com força. Pessoas com miopia também têm maior predisposição ao problema.
“Pessoas com alto grau de miopia, em geral, têm uma retina de espessura mais fina e maior chance de ter lesões pré-existentes que podem levar ao descolamento. Mas lembrando que uma boa parcela da população tem estas lesões precursoras e não sabe”, explica o oftalmologista Felipe Matos, especialista em retina.
Principais sintomas e diagnóstico
O médico destaca que alguns sinais servem de alerta para procurar ajuda especializada.
“Fotopsias, flashes luminosos, moscas volantes e baixa visual súbita podem indicar o descolamento”, afirma. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações graves.
Opções de tratamento
O tratamento depende do estágio e da gravidade do caso. Em algumas situações, pode ser feito com laser ou gás. No entanto, a maior parte dos pacientes precisa de cirurgia de urgência.
“Cada caso é individualizado, mas o mais importante é não atrasar a busca por atendimento, já que a condição é grave e pode comprometer de forma irreversível a visão”, reforça Matos.
