Santa Casa do Recife inaugura ambulatório de oftalmologia com atendimento 100% via SUS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com investimento de R$ 3 milhões, nova estrutura amplia acesso a consultas, exames e cirurgias oculares e reforça a rede pública de saúde do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A Santa Casa de Misericórdia do Recife deu início aos atendimentos em seu novo ambulatório próprio de oftalmologia, localizado no Hospital de Santo Amaro.

A unidade passa a oferecer atendimento exclusivo para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com encaminhamentos feitos pelas Unidades Básicas de Saúde da capital pernambucana. A iniciativa reforça a rede pública no cuidado à saúde ocular, especialmente entre populações vulneráveis.

Com dois consultórios, quatro salas de exames e um bloco cirúrgico equipado com duas salas, o espaço é totalmente acessível e conta com tecnologia de ponta. Ao todo, a equipe é formada por 15 médicos oftalmologistas, 11 técnicos especializados e profissionais de apoio.

A expectativa é realizar, mensalmente, mais de 1.300 consultas oftalmológicas, 830 acompanhamentos de glaucoma e aproximadamente 3 mil exames complementares.

Leia Também Primeira consulta ao oftalmologista deve acontecer no início da vida

“O ambulatório é fruto de um compromisso com a saúde pública e com a equidade no acesso. Estamos oferecendo um serviço de excelência, com infraestrutura moderna e equipe técnica qualificada, para garantir o atendimento digno a quem mais precisa”, afirmou o superintendente geral da Santa Casa, padre Claudionor Alves.

Além de consultas, o novo ambulatório oferecerá exames como campimetria, paquimetria, mapeamento de retina, fundoscopia e tonometria. Também fará parte do Programa de Glaucoma, com distribuição gratuita de colírios e acompanhamento contínuo dos pacientes. A partir de outubro, a unidade passará a realizar cirurgias oftalmológicas, como de catarata, pterígio, glaucoma e procedimentos a laser.

A entrega da nova estrutura representa uma transição de modelo, deixando de lado o sistema terceirizado e passando a operar com serviço 100% internalizado pela própria Santa Casa.

“É um reforço essencial à rede de saúde ocular do Recife. Nosso objetivo é ser um ponto de apoio para a atenção especializada, contribuindo para reduzir filas e acelerar diagnósticos e tratamentos”, destacou o diretor geral do Hospital de Santo Amaro, Dr. Iran Costa.

De acordo com a instituição, a prioridade será o atendimento de idosos, pessoas com deficiência, pacientes com doenças crônicas e famílias em situação de vulnerabilidade social. O acesso ao serviço será feito por meio de regulação da Secretaria Municipal de Saúde — para ser atendido, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima.

“Estudos mostram que mais da metade dos casos de cegueira poderiam ser evitados com diagnóstico precoce. Com esse novo ambulatório, nossa meta é atuar na prevenção, no cuidado contínuo e na resolutividade, para evitar que doenças simples evoluam para perdas irreversíveis de visão”, completou Claudionor Alves.