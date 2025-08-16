Família comemora transplante de coração de adolescente: 'Milagre chegou'
Pedro Henrique, de 17 anos, internado por insuficiência cardíaca, foi contemplado com órgão. Parentes faziam campanha para aumento de doações no País
Em meio à campanha pelo aumento da doação de órgãos no País, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, a família do adolescente pernambucano Pedro Henrique, de 17 anos, recebeu a notícia mais aguardada dos últimos meses. Ele foi contemplado com um novo coração.
Numa emocionante publicação no Instagram, neste sábado (16), a mãe dele, Joana Ferreira, celebrou o transplante, que ocorreu no Memorial Star, no Recife. "Nosso milagre chegou! Pedro já tem um novo coração no peito! Deus é perfeito! Somos muito gratos por toda essa corrente do bem! Vamos seguir nessa missão de conscientizar sobre a doação de órgãos!", declarou.
Pedro Henrique estava internado há mais de dois meses, em estado grave com miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco, por isso precisava com urgência da doação de um novo coração. Enquanto aguardava o transplante, ele dependia de equipamentos como a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) e um Dispositivo de Assistência Ventricular para manter as funções vitais.
FILA DE ESPERA EM PERNAMBUCO
Em Pernambuco, 3.731 pacientes aguardam por um transplante, sendo 23 deles de coração. Até junho deste ano, o Estado realizou 938 transplantes de órgãos.
"O Brasil trabalha com modelo de lista única regionalizada. Existe um grande banco de dados contendo as informações de todos os pacientes em listas dos diversos tipos de transplantes. Mas essas listas não levam apenas em conta o tempo de inscrição. Existem critérios pré-estabelecidos de situações especiais e prioridades, variando de órgão para órgão", explicou André Bezerra, coordenador da Central de Transplantes de Pernambuco, em entrevista ao JC no começo da semana.
"Uma vez ocorrendo a doação, em Pernambuco, caberá à Central de Transplante alimentar o sistema com os dados do doador e gerar as seleções dos pacientes contemplados. Em seguida, é feita a comunicação às equipes de transplantes responsáveis por esses pacientes", completou.