Saúde e Bem-estar | Notícia

Saúde emocional infantil é tema de palestra nesta terça (12), no Recife

Psicóloga Adriana Moraes vai abordar sinais de alerta e estratégias para fortalecer a saúde emocional no ambiente familiar

Por JC Publicado em 12/08/2025 às 14:40
Palestra debate os desafios dos avanÃ§os tecnolÃ³gico na saÃºde mental de crianÃ§as e adolecentes
Palestra debate os desafios dos avanÃ§os tecnolÃ³gico na saÃºde mental de crianÃ§as e adolecentes - Freepik

Nesta terça-feira (12), a psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes ministra a palestra “Como posso potencializar a saúde mental do meu filho?”, às 19h, no auditório do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), e podem ser adquiridos no link do Ticketmais (clique aqui).

A proposta do encontro é refletir sobre como a rotina acelerada e o uso excessivo da tecnologia podem impactar o bem-estar emocional das crianças e adolescentes, além de orientar os pais sobre atitudes mais saudáveis dentro do ambiente familiar.

Segundo Adriana Moraes, muitos responsáveis não percebem que certos comportamentos do dia a dia podem estar prejudicando os filhos. “É preciso desenvolver virtudes humanas que ajudem os pais a ajustarem atitudes e a criarem um ambiente mais acolhedor e flexível para o desenvolvimento dos filhos”, afirmou.

A psicóloga também alerta para sinais como isolamento, irritabilidade, distúrbios no sono e mudanças de apetite como indicativos de que algo pode não estar bem.

O evento integra a programação regular do Centro Cultural MHM, que todas as terças-feiras promove palestras e debates voltados à saúde mental, abordando temas como parentalidade, comunicação, resiliência, habilidades socioemocionais e desenvolvimento pessoal.

SERVIÇO

Palestra: “Como posso potencializar a saúde mental do meu filho?”
Quando: terça-feira - 12 de agosto de 2025
Horário: 19h
Local: Auditório do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo
Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia-entrada)

