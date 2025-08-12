Hospital dos Servidores abre seleção para novos cargos com salários de até R$ 5,5 mil
Inscrições começam nesta quarta-feira (13) e seguem até o dia 24 de agosto; processo é exclusivo para servidores estaduais
Por
JC
Publicado em 12/08/2025 às 14:03
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) abre, nesta quarta-feira (13), as inscrições para um novo processo seletivo com vagas no Hospital dos Servidores do Estado (HSE).
Ao todo, estão sendo oferecidas oito vagas, com salários que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 5.500,00. As oportunidades são para os seguintes cargos:
- 1 vaga para Gerente de Qualidade
- 6 vagas para Coordenador Assistencial
- 1 vaga para Chefe de Unidade Administrativa
Como se inscrever
Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviar, junto com o currículo, para o e-mail:hseselecao@gmail.com
O edital e o formulário estão disponíveis no site oficial do Iassepe: www.iassepe.pe.gov.br, na aba “Concursos e Seleções”.
As inscrições vão até o dia 24 de agosto.
Requisitos e etapas
Para concorrer a uma das vagas, é necessário:
- Ser servidor público estadual efetivo ou empregado público efetivo;
- Ter nível superior completo, em qualquer área de formação;
- Ter disponibilidade para atuar em regime de 40 horas semanais.
O processo seletivo será composto por duas etapas, ambas eliminatórias:
- Análise de currículo
- Entrevista
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-4771, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail hseselecao@gmail.com.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />