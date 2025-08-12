Hospital dos Servidores abre seleção para novos cargos com salários de até R$ 5,5 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inscrições começam nesta quarta-feira (13) e seguem até o dia 24 de agosto; processo é exclusivo para servidores estaduais

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) abre, nesta quarta-feira (13), as inscrições para um novo processo seletivo com vagas no Hospital dos Servidores do Estado (HSE).

Ao todo, estão sendo oferecidas oito vagas, com salários que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 5.500,00. As oportunidades são para os seguintes cargos:

1 vaga para Gerente de Qualidade

6 vagas para Coordenador Assistencial

1 vaga para Chefe de Unidade Administrativa

Como se inscrever

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviar, junto com o currículo, para o e-mail:hseselecao@gmail.com

O edital e o formulário estão disponíveis no site oficial do Iassepe: www.iassepe.pe.gov.br, na aba “Concursos e Seleções”.

As inscrições vão até o dia 24 de agosto.

Requisitos e etapas

Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ser servidor público estadual efetivo ou empregado público efetivo;

Ter nível superior completo, em qualquer área de formação;

Ter disponibilidade para atuar em regime de 40 horas semanais.

O processo seletivo será composto por duas etapas, ambas eliminatórias:

Análise de currículo

Entrevista

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-4771, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail hseselecao@gmail.com.

