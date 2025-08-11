Odontologia biológica: riscos de tratamentos sem comprovação científica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas alertam que práticas da "odontologia naturalista" não têm respaldo científico e podem colocar em risco a saúde dos pacientes

Clique aqui e escute a matéria

Nos últimos meses, a chamada “odontologia biológica”, também conhecida como odontologia naturalista, tem se popularizado nas redes sociais, prometendo uma suposta conexão energética entre dentes, órgãos e emoções.

O discurso, embora sedutor, preocupa especialistas, que alertam para a ausência de evidências científicas e para os riscos à saúde bucal e sistêmica.

Entre as principais alegações está a teoria de que cada dente estaria ligado a um órgão específico, como a relação entre caninos e fígado.

“É verdade que doenças bucais, como gengivite ou periodontite, podem se associar a condições sistêmicas, como diabetes ou endocardite. Mas não há comprovação de que um único dente cause doença em um órgão específico”, explica a cirurgiã-dentista Adriana Morosini.

Implantes e materiais: o que diz a ciência

Outra recomendação comum entre adeptos da odontologia biológica é substituir implantes de titânio por zircônia, sob a alegação de que o titânio provocaria intoxicação ou afetaria os “campos eletromagnéticos” do corpo.

“Essa afirmação não tem fundamento. O Conselho Federal de Odontologia e a literatura científica reconhecem o titânio como seguro e biocompatível, sendo utilizado com sucesso em reabilitações orais há décadas”, reforça Morosini.

O mito do tratamento de canal

Uma das ideias mais perigosas disseminadas por essa prática é que tratamentos endodônticos, os populares “canais”, liberariam toxinas capazes de causar câncer ou doenças autoimunes.

“O tratamento de canal é essencial para salvar dentes comprometidos por cáries profundas ou traumas. Retirar um dente que poderia ser preservado prejudica a mastigação, a estética e a saúde bucal a longo prazo”, enfatiza a especialista.

Orientação à população

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) já declarou que a odontologia biológica não é reconhecida como especialidade e não possui respaldo científico.

Para Adriana Morosini, é preciso cautela: “Profissionais que oferecem tratamentos ‘alternativos’ sem exames ou evidências científicas disseminam desinformação e colocam pacientes em risco. A odontologia séria segue protocolos baseados em ciência e ética”.

