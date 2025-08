Pacientes da oncologia pediátrica do IMIP pintam quadros que serão leiloados nos EUA para arrecadar recursos ao hospital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crianças em tratamento na oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife, estão participando de uma ação inédita no Brasil: a pintura de quadros que serão leiloados nos Estados Unidos, com toda a arrecadação revertida para o próprio hospital.

A atividade integra um projeto da Fundação norte-americana Keira Grace, que escolheu o IMIP como a única instituição brasileira beneficiada nesta edição.

O projeto acontece entre os dias 4 e 8 de agosto, no próprio complexo hospitalar, e envolve o apoio de artistas plásticos pernambucanos para guiar a criação das obras junto às crianças. A ação busca unir arte, acolhimento e filantropia em prol da saúde infantojuvenil.

Artistas plásticos auxiliam as crianças

A primeira convidada foi a artista visual Rafaela Santos, que esteve com as crianças no dia 4 e volta ao IMIP em 6 de agosto. No dia 7, o desenhista e pintor George Barbosa assume a condução da atividade das 9h às 12h. Já nos dias 6 e 8, o médico e pintor Pedro Lapa participa das sessões artísticas, contribuindo para a finalização das telas.

Ao todo, 15 quadros serão produzidos pelas crianças, com apoio dos artistas, familiares e da equipe multiprofissional do IMIP. A expectativa é que cada pintura leve a sensibilidade e a força dos pequenos pacientes ao público norte-americano.

Leilão

Após a conclusão das obras, as telas serão levadas pessoalmente por Michael Lauzardo, médico e cofundador da Fundação Keira Grace, que visita o IMIP em 11 de agosto para conhecer a estrutura da instituição e acompanhar de perto a ação.

Os quadros serão expostos no Museu de Arte de Orlando, no dia 27 de setembro, e participarão de um leilão silencioso (silent auction), tradicional nos Estados Unidos. Toda a renda arrecadada será doada ao IMIP, contribuindo para o atendimento e o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.