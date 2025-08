Recife amplia ações do PrEPara a Prevenção! com atendimentos aos sábados de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Saúde do Recife vai intensificar a estratégia PrEPara a Prevenção! ao longo do mês de agosto, com atividades todos os cinco sábados do mês. A ação tem como objetivo ampliar o acesso à profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), distribuição de insumos de prevenção e aconselhamento em saúde.

A iniciativa será realizada, por demanda espontânea, em cinco policlínicas da cidade: Lessa de Andrade (Madalena), Clementino Fraga (Vasco da Gama), Gouveia de Barros (temporariamente na Waldemar de Oliveira, Santo Amaro), Agamenon Magalhães (Afogados) e Salomão Kelner (Tamarineira).

Prevenção acessível e sem agendamento

O PrEPara é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV e que possam se beneficiar do uso da PrEP — método preventivo baseado no uso de comprimidos antes da relação sexual, capaz de reduzir significativamente o risco de infecção pelo vírus.

Além da profilaxia, os usuários podem realizar testagens rápidas para HIV e outras ISTs, com resultados em até 20 minutos. Também são distribuídos preservativos internos e externos, além de gel lubrificante.

“É fundamental manter uma rotina de testagens e continuar usando camisinha, mesmo entre os que já utilizam a PrEP”, reforça Airles Ribeiro, coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife.

A ação é voltada para maiores de 14 anos (no caso da testagem) e maiores de 16 anos (para o uso da PrEP), sem necessidade de agendamento. Basta residir no Recife e comparecer aos locais indicados.

Atendimento também funciona de segunda a sexta

Além dos sábados, o serviço funciona durante a semana nos SAEs das policlínicas Lessa de Andrade e Gouveia de Barros, das 8h às 16h. O acolhimento é realizado por equipe multiprofissional, com enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais.

