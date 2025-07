Pernambuco confirma 5ª morte por dengue em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Também foi registrada uma redução de 62,7% nas notificações da doença no Estado, em comparação com 2024, 116 municípios estão em baixa incidência

Pernambuco confirmou a 5ª morte causada por dengue em 2025. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no Boletim Epidemiológico de Arboviroses nº 30, que compila informações do período entre 29 de dezembro de 2024 e 26 de julho de 2025.

O quinto óbito foi de um homem de 74 anos, morador de Ouricuri, no Sertão do estado. A morte foi confirmada no dia 27 de maio.

Segundo a SES, o paciente tinha comorbidades como diabetes, hipertensão e doença renal crônica — fatores que agravam o risco de complicações em casos de infecção por dengue.

Dengue em Pernambuco

De acordo com o boletim, foram notificados 25.591 casos suspeitos de dengue em todo o estado até o momento, o que representa uma queda de 62,7% em comparação ao mesmo intervalo de 2024. Desses, 5.902 casos foram confirmados, sendo 114 classificados como graves.

O boletim aponta ainda que:

116 municípios apresentam baixa incidência de casos;

45 municípios estão em situação de incidência média;

e 16 municípios registram alta incidência de dengue.

Outras arboviroses em circulação

Além da dengue, o boletim também apresenta dados sobre outras arboviroses monitoradas pela Secretaria.

Até a data de corte, foram notificados 4.079 casos de Chikungunya, com 595 confirmações. Em relação ao Zika vírus, foram feitas 811 notificações, mas nenhum caso foi confirmado.

A febre do Oropouche, uma arbovirose causada por um vírus da família Peribunyaviridae, também segue em monitoramento. Pernambuco registrou 183 casos desde maio de 2024, sendo 7 confirmados em 2025.

O vírus já foi detectado em pacientes de 31 municípios, incluindo cidades da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e do Agreste, como Recife, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe.

A transmissão da febre do Oropouche ocorre principalmente por mosquitos do gênero Culicoides e, até o momento, não há registro de mortes causadas pela doença no estado.

A SES-PE alerta para a importância da prevenção, sobretudo no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Medidas simples, como evitar o acúmulo de água em recipientes abertos, permanecem essenciais no controle da dengue e de outras arboviroses.

