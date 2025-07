IMIP moderniza serviço de radioterapia e amplia acesso ao tratamento de câncer pelo SUS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife modernizou seu serviço de radioterapia com a atualização de equipamentos, o que vai permitir maior precisão nas terapias, redução de efeitos colaterais e aumento significativo no número de atendimentos realizados.

O serviço de radioterapia do IMIP, exclusivo para pacientes do SUS desde 2009, já havia passado por uma ampliação em 2021, quando recebeu um novo acelerador linear.

Agora, com o chamado upgrade tecnológico, o equipamento passa a incorporar técnicas de ponta como IMRT (Radioterapia com Intensidade Modulada) e IGRT (Radioterapia Guiada por Imagem).

Segundo o hospital, essas atualizações permitem um tratamento mais eficaz e menos invasivo, além de oferecer a possibilidade de hipofracionamento — método que reduz o número de sessões por paciente sem perda de eficácia.

Redução da fila de espera e ampliação de atendimentos

De acordo com a superintendente de Atenção à Saúde do IMIP, Adriana Scavuzzi, o principal impacto da modernização será a redução no tempo de espera para o início do tratamento oncológico.

“A inovação impacta diretamente a redução da fila de espera e o tempo para início do tratamento, contribuindo para resultados mais ágeis e efetivos”, afirmou.

Atualmente, cerca de 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer precisam de radioterapia em algum momento.

Com a modernização, a expectativa é que o IMIP aumente em até 25% o número de atendimentos mensais, passando de 140 para aproximadamente 175 novos pacientes, o que pode representar até 2.000 casos novos por ano.

Formação de especialistas e referência no estado

O IMIP também reforça seu papel como referência na formação de profissionais da área, sendo o único serviço em Pernambuco com residência médica em radioterapia.

A capacitação de novos especialistas é apontada como estratégia essencial para fortalecer a rede pública de atendimento oncológico.

A superintendente-geral do IMIP, Tereza Campos, destacou o papel da instituição no acesso à saúde especializada. “O papel do SUS é servir à população, e estamos aqui para isso. Nosso objetivo é garantir um atendimento mais rápido e eficiente para todos. Esse upgrade significa ampliação e qualidade de acesso”, afirmou.

A modernização do equipamento foi viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 6,4 milhões. O investimento integra as ações do programa federal Agora Tem Especialistas, que visa ampliar e qualificar o atendimento especializado no SUS.

Durante a cerimônia de entrega do novo equipamento, realizada na última sexta-feira (17), estavam presentes a senadora Teresa Leitão, autora da emenda,o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por meio de transmissão online, além de gestores do Ministério e de instituições parceiras do programa.

O atendimento em radioterapia no IMIP é voltado exclusivamente a pacientes do SUS. O acesso ao tratamento ocorre por meio de regulação e encaminhamento pelas unidades básicas de saúde e hospitais do estado.

