Audiência do MPPE sobre retenção de macas no estado é cancelada após Governo de Pernambuco apresentar novas ações

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) anunciou o cancelamento da Audiência Pública que debateria o comprometimento do serviço prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano do Recife devido à retenção de macas nas principais unidades hospitalares da Rede Estadual de Saúde.

O evento seria realizado na próxima terça-feira (15) e foi suspenso após a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) apresentar novas ações para mitigar o problema. De acordo com o Governo de Pernambuco, serão adotadas medidas para suprir a demanda.

Uma delas é a aquisição de novas macas, com a finalização do processo licitatório da Secretaria. Com o objetivo de liberar as macas do SAMU que ficam retidas nesses serviços, serão adquiridas 1.000 macas para as unidades de saúde do estado.

A empresa convocada para celebrar o contrato terá 20 dias úteis para entregar os equipamentos após a emissão da nota de empenho.

O Governo do Estado apresentou também a implantação de um sistema de monitoramento interno de controle de macas já realizada no Hospital Getúlio Vargas e em vias de implementação no Hospital da Restauração e no Hospital Otávio de Freitas.

A terceira medida visa um plano de contingência e a possibilidade de distribuição dos equipamentos aos municípios. De acordo com a SES-PE, foi iniciada a elaboração de um estudo técnico para definir a quantidade e as necessidades de compra para atender a demandas futuras de aquisição de macas.