Evento no Recife propõe imersão sensorial com ioga, meditação e talk sobre saúde e espiritualidade

Com práticas ao ar livre, evento reúne especialistas em saúde física, mental e espiritual no dia 4 de julho no bairro de Casa Forte, no Recife

Um momento de pausa, autocuidado e conexão com o presente. Essa é a proposta do Pozi Presença, evento promovido pela Pozi Criativa, que acontece na próxima sexta-feira (4), a partir das 8h, na Garrido Galeria, em Casa Forte, no Recife.

Com uma programação focada em bem-estar, o encontro reúne práticas de Tai Chi Chuan, ioga, meditação mindfulness, massagens relaxantes e um bate-papo com especialistas de diferentes áreas.

Mindfulness

A ideia é estimular a atenção plena, conceito central do mindfulness, por meio de atividades corporais, sensoriais e reflexivas, em um espaço que une natureza, arte e espiritualidade.

“Não tem nada melhor para o corpo e a mente do que atividades que ajudam a desenvolver a consciência e a atenção plena realizadas no meio da natureza”, comenta Isabela Pontes, uma das idealizadoras do evento.

“A ideia é aflorar a espiritualidade, permitindo que as pessoas sejam mais conscientes de seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais”.

Programação

Na roda de conversa, estarão presentes o padre Arlindo, a psicóloga Luísa Rique, o preparador físico Cassiano Vasconcelos e o nutrólogo Lucas Luz, promovendo uma escuta sobre o equilíbrio entre corpo, mente e alma.

A programação inclui aula de Tai Chi Chuan com o mestre Carlos Gomes, que trabalha a técnica há mais de 30 anos. Também haverá sessão de ioga com o Vidya, meditação mindfulness com a instrutora Ennes do Rio e massagens relaxantes do Relaxar SPA.

Os ingressos, no valor de R$189, podem ser adquiridos virtualmente via pix (pozicriativa@gmail.com) ou no Sympla.