Pamonha, canjica, milho verde... Como curtir as delícias juninas sem sair da linha? Nutricionista dá dicas para aproveitar com equilíbrio

Nutricionista ressalta que é preciso valorizar o equilíbrio, pois é possível curtir a festa junina com prazer e consciência, sem culpa e sem exageros

Com o período junino, chega também aquele cheirinho irresistível de milho cozido, canjica, pamonha, bolo de fubá e outras delícias típicas da época. As festas de São João, tão presentes na cultura e na memória afetiva dos brasileiros, vêm acompanhadas de música, danças e, claro, muita comida.

Mas surge também uma dúvida frequente: é possível aproveitar tudo isso sem descuidar da saúde? Segundo a nutricionista Uyara Lima, a resposta é sim - e com certeza deve!

"As comidas típicas desta época representam mais do que calorias. Elas trazem afeto, tradição e lembranças que merecem ser celebradas", afirma.

"Comer um pedacinho do doce preferido, saborear uma pamonha feita por alguém especial ou dividir um arroz doce com amigos também fazem parte de uma vida saudável", diz Uyara Lima - JAILTON JR./JC IMAGEM

Equilíbrio é a chave

Para Uyara, o importante é ter equilíbrio: é possível curtir as festas juninas com prazer e consciência, sem culpa e sem exageros. "Não se trata de abrir mão, mas de fazer escolhas conscientes e manter o cuidado com a saúde mesmo nos momentos de celebração", explica.

Em festas onde nem sempre é possível saber como os pratos foram preparados, a dica da nutricionista é observar, escolher com sabedoria e comer com atenção. "Evite comer por impulso. Pergunte a si mesmo se é fome real ou apenas vontade passageira", orienta.

É comum, neste período, participar de festas em que não sabemos como os pratos foram preparados. "E sair perguntando tudo o que vai em cada receita pode ser desconfortável e até inconveniente. A dica é observar, escolher com sabedoria e comer com atenção", recomenda Uyara.

Dicas práticas para comer bem nas festas juninas

Dê preferência a alimentos cozidos ou assados, como milho verde, canjica e pipoca;

Evite frituras, coberturas pesadas e doces muito açucarados;

Modere o consumo de bebidas alcoólicas;

Pegue pequenas porções e coma devagar, saboreando cada garfada.

Vai fazer a festa em casa? Melhor ainda!

A nutricionista Uyara Lima destaca que as festas juninas realizadas em casa são uma ótima oportunidade para adaptar receitas, sem perder o sabor ou a tradição.

Confira algumas sugestões da nutricionista:

Canjica com leite de coco fresco e menos açúcar;

Bolo de milho com farinha integral e óleo de coco;

Pamonha assada ou cozida, sem recheios gordurosos;

Amendoim torrado, sem sal e sem açúcar;

Arroz doce com leite desnatado e pouco açúcar.

"Com ingredientes simples e substituições inteligentes, dá para agradar a todos e ainda cuidar da saúde", afirma Uyara.

Tradição também é saúde

A nutricionista reforça que as adaptações são bem-vindas, mas não precisam substituir totalmente as receitas tradicionais.

"Comer um pedacinho do doce preferido, saborear uma pamonha feita por alguém especial ou dividir um arroz doce com amigos também fazem parte de uma vida saudável."

O importante mesmo é curtir este período com consciência, respeitar os limites individuais e aproveitar cada momento - e cada sabor - com prazer.