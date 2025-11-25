fechar
Política em Brasília | Notícia

Caiu a ficha: Brasília parou para acompanhar as prisões de um ex-presidente e quatro oficiais-generais

Nas ruas, as manifestações foram anuladas pelo estarrecimento. No Congresso, a oposição fala em ressuscitar o projeto de anistia. "Dia doloroso."

Por Romoaldo de Souza Publicado em 25/11/2025 às 20:45
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela trama golpista
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela trama golpista - WILTON JUNIOR/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

VÁRIAS ESTRELAS
Somadas as estrelas dos oficiais-generais presos pela “trama golpista”, chegam a 16 estrelas, o topo da carreira militar em tempos de paz. Juntos, acumulam 90 anos de prisão. Na terça-feira à noite, quando quase todos já estavam “atrás das grades”, lembrei-me da ucraniana com larga vivência no Recife, Clarice Lispector (1920-1977): “Brasília é uma estrela espatifada.”

‘DESFECHO DOLOROSO’
O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o “desfecho é doloroso”, mas necessário, porque “os CPFs [dos militares] estão sendo responsabilizados e punidos, e as instituições, preservadas”.

CARÁTER PROTELATÓRIO
Ao determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra pena pela suposta trama golpista, “inicialmente” em regime fechado, em sala especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que o início imediato da execução é autorizado “independentemente da publicação da decisão que reconheceu o caráter protelatório do recurso”. Cumpram-se os 27 anos e três meses.

NÃO É PARA HOJE!
Entre os desdobramentos do cumprimento das penas, Moraes determinou que o Superior Tribunal Militar (STM) analise a eventual perda de patente de Bolsonaro, capitão reformado do Exército. Mas não será um processo rápido.

‘MISSÃO DA CÂMARA’
O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), refugiado nos Estados Unidos, “deve ser cassado e ter os direitos políticos suspensos”. Ainda assim, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não deve pautar o processo de cassação “nem tão cedo”.

PRECEDENTE
A deputada Carla Zambelli (PL-SP) também teve o mandato cassado pelo STF, mas, na Câmara, o caso ainda está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Só após essa etapa o tema seguirá para julgamento no Plenário.

EM NOME DO BOM SENSO
Ainda magoado por ter sido informado “pela imprensa” e por meio de uma “edição extraordinária do Diário Oficial” sobre a indicação de Jorge Messias ao STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse acreditar ser possível ajustar o calendário do Senado e do tribunal para realizar a sabatina em 10 de dezembro.

PENSE NISSO!
O assunto mais ouvido nesta terça-feira (25), num dia caótico em Brasília, foi a movimentação para votar o projeto de anistia dos envolvidos no que o STF classificou como “trama golpista”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Nem os mais aguerridos parlamentares bolsonaristas, inclusive o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acreditam que o tema entrará na pauta da Câmara ainda este ano.


Não apenas pela situação dos presos, mas pela moralidade das decisões tomadas pela Primeira Turma do STF. Seria uma afronta direta à autoridade máxima do Judiciário.


Que o assunto voltará à tona, ninguém duvida. Se vai passar, é outra história.


Pense nisso!

Leia também

Moraes envia ao STM análise sobre perda da patente militar de Bolsonaro
Justiça

Moraes envia ao STM análise sobre perda da patente militar de Bolsonaro
Obras de infraestrutura para receber Escola de Sargentos em PE começam em 2026, anuncia ministro José Múcio
MILITAR

Obras de infraestrutura para receber Escola de Sargentos em PE começam em 2026, anuncia ministro José Múcio

Compartilhe

Tags