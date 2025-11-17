Itamaraty orienta Lula a não comentar eleições presidenciais no Chile

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre bolsonarista, ex-ministra da Agricultura, porta-voz do agro, foi criticada por ter comemorado pequeno recuo dos Estados Unidos sobre o tarifaço

QUANTO MAIS DISTANTE, MELHOR

O presidente Lula da Silva (PT) tem sido orientado a não demonstrar apoio público à candidatura de Jeannette Jara, do Partido Comunista do Chile, que disputará o segundo turno das eleições com José Antonio Kast, do Partido Republicano. A votação está marcada para 14 de dezembro. No primeiro turno, Jara recebeu 26,8% dos votos; Kast, 24%.

E NÃO É QUE É?

Lula sendo Lula. Em um evento da Cultura, em Brasília, o presidente afirmou que sua ministra, Margareth Menezes, era um “desastre” quando pegava o microfone para falar. “Mas melhorou muito. Vocês já perceberam que ela está com uma desenvoltura que até parece querer ser candidata a alguma coisa.” Margareth Menezes tem sido incentivada a disputar uma das 39 vagas de deputado federal pela Bahia, pelo PT.

AZEDOU O CHUCRUTE

Não caiu bem, na Esplanada dos Ministérios, onde fica o Itamaraty, um comentário do chanceler alemão, Friedrich Merz, após retornar da COP30, em Belém (PA). Para destacar que vive “em um dos países mais bonitos do mundo”, ele afirmou: “Na semana passada, perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos”.

‘VOU APERTAR’

A Marcha da Maconha programada para o fim do ano em Sorocaba (SP) deve, afinal, ser proibida? Os organizadores comunicaram a realização do evento à prefeitura da cidade paulista, mas uma lei municipal veta “eventos e marchas relacionados ao uso de substâncias ilícitas”.

‘MAS NÃO VOU ACENDER AGORA’

Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Marcha da Maconha “não deve ser proibida”, uma vez que “manifestações públicas pela legalização das drogas estão protegidas” pela Constituição. A votação vai até 25 de novembro no plenário virtual da Corte.

BOLSONARISTAS CRITICAM EX-MINISTRA

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), importante porta-voz do agronegócio e ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro (PL), confidenciou ter sofrido “críticas internas” por ter publicado no “X” que o anúncio de redução das tarifas impostas a produtos brasileiros representava “o início de alívio”.

PENSE NISSO!

Síndrome de vira-lata - O grande Nelson Rodrigues (1912–1980) usou a expressão após o “Maracanazo”, a histórica derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã, para traduzir o “sentimento coletivo de inferioridade”, típico, segundo o jornalista pernambucano, “de brasileiros que acham que tudo no Brasil é pior do que no resto do mundo”.

Sem mencionar nomes, muito menos o do chanceler alemão, Friedrich Merz, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que “as críticas internas à organização da COP30 decorrem da ‘síndrome de vira-lata’”. Na análise do ministro, “as obras foram entregues no prazo” e, sobre as hospedagens a preço de ouro, os valores foram “corrigidos pelo próprio mercado”.

Quem esteve por lá talvez tenha outra impressão do que foi a organização brasileira da COP30, mas, independentemente do que avalia Celso Sabino, não parece confortável justificar tudo com um conceito, como se criticar o governo fosse proibido.

E não é!

Pense nisso!

