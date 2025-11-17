fechar
Futebol | Notícia

Se a Alemanha vencer a Eslováquia, está na Copa do Mundo? Entenda

Alemães encaram a Eslováquia nesta segunda-feira (17), em Leipzig. Confronto irá confirmar a classificação de um dos dois países para o Mundial

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 12:32
Wirtz, meia da Seleção da Alemanha
Wirtz, meia da Seleção da Alemanha - Reprodução/ DFB-Team

Clique aqui e escute a matéria

O principal jogo da última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo será disputado nesta segunda-feira (17).

Alemanha e Eslováquia irão se enfrentar na Red Bull Arena, em Leipzig, às 16h30 (horário de Brasília), em duelo fundamental para a classificação dos países à competição.

A tetracampeã mundial está em situação complicada nas Eliminatórias e pode se ver obrigada a disputar uma repescagem para seguir na luta pela vaga ao Mundial.

Se a Alemanha vencer, está na Copa do Mundo?

Alemães e eslovacos estão empatados na liderança do Grupo A das Eliminatórias, ambos com 12 pontos. Portanto, o país que sair vitorioso em Leipzig irá garantir a classificação ao torneio.

No entanto, a equipe da casa está em vantagem nos critérios de desempate, visto que marcou sete gols, contra quatro dos visitantes. Portanto, um empate favorece a Alemanha.

Pode parecer uma missão tranquila, porém, os alemães não convenceram nas últimas partidas e não poderão contar com alguns destaques, como o zagueiro Rudiger, do Real Madrid, além dos meias Musiala e Havertz, que atuam por Bayern de Munique e Arsenal, respectivamente. Os atletas estão lesionados.

Segunda seleção que mais disputou o torneio, a Alemanha marca presença na Copa do Mundo, de maneira ininterrupta, desde 1954.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (17/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Alemanha: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz e Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

Eslováquia: Dubrávka; Gyömber, Skriniar, Obert e Háncko; Bero, Lobotka e Rigo; Duris, Strelec e Haráslin. Técnico: Francesco Calzona

Leia também

Alemanha x Eslováquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias

Alemanha x Eslováquia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias Europeias: Vagas para a Copa do Mundo carimbadas com goleadas e drama
Futebol

Eliminatórias Europeias: Vagas para a Copa do Mundo carimbadas com goleadas e drama

Compartilhe

Tags