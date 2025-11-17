Se a Alemanha vencer a Eslováquia, está na Copa do Mundo? Entenda
Alemães encaram a Eslováquia nesta segunda-feira (17), em Leipzig. Confronto irá confirmar a classificação de um dos dois países para o Mundial
O principal jogo da última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo será disputado nesta segunda-feira (17).
Alemanha e Eslováquia irão se enfrentar na Red Bull Arena, em Leipzig, às 16h30 (horário de Brasília), em duelo fundamental para a classificação dos países à competição.
A tetracampeã mundial está em situação complicada nas Eliminatórias e pode se ver obrigada a disputar uma repescagem para seguir na luta pela vaga ao Mundial.
Se a Alemanha vencer, está na Copa do Mundo?
Alemães e eslovacos estão empatados na liderança do Grupo A das Eliminatórias, ambos com 12 pontos. Portanto, o país que sair vitorioso em Leipzig irá garantir a classificação ao torneio.
No entanto, a equipe da casa está em vantagem nos critérios de desempate, visto que marcou sete gols, contra quatro dos visitantes. Portanto, um empate favorece a Alemanha.
Pode parecer uma missão tranquila, porém, os alemães não convenceram nas últimas partidas e não poderão contar com alguns destaques, como o zagueiro Rudiger, do Real Madrid, além dos meias Musiala e Havertz, que atuam por Bayern de Munique e Arsenal, respectivamente. Os atletas estão lesionados.
Segunda seleção que mais disputou o torneio, a Alemanha marca presença na Copa do Mundo, de maneira ininterrupta, desde 1954.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (17/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
- Local: Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Alemanha: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz e Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Eslováquia: Dubrávka; Gyömber, Skriniar, Obert e Háncko; Bero, Lobotka e Rigo; Duris, Strelec e Haráslin. Técnico: Francesco Calzona