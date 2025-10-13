Pernambuco se destaca entre os que mais promovem a alfabetização na idade certa e valorizam a educação das crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na tribuna do Senado, Raquel Lyra destaca o papel dos educadores, "que acordam bem cedo e dormem tarde, para dar às crianças a oportunidade de sonhar"

PÁTRIA EDUCADORA

A governadora Raquel Lyra (PSD) disse à coluna que divide a premiação “com aqueles educadores e educadoras que acordam todo dia de manhã bem cedo e dormem tarde para dar oportunidade às crianças de sonharem”.

ESTADO EDUCADOR

Raquel Lyra destacou os investimentos no setor e desafiou o ministro da Educação, Camilo Santana: “Comprei mais ônibus do que o presidente Lula, viu, ministro? Não me conteste”. O ministro abriu um sorriso condescendente. “Afinal, não é? A gente precisa ter compromisso com a alfabetização. Essa não é conta pelo voto. Porque, se não, a gente perde os meninos antes de eles chegarem à escola”.

‘CRISE’ DE ABSTINÊNCIA

A governadora só “descansou” depois que o garçom, Chiquinho, que atende às autoridades, lhe serviu uma xícara de café. “Pra você ver…”

OUTRA BRIGA

Caso o presidente Lula da Silva (PT) escolha o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da União, Clarice Calixto é a mais cotada.

AMIGO, NÃO

Após ter nomeado o advogado do seu partido, o próprio advogado e um auxiliar terrivelmente comunista, agora o presidente Lula diz que não quer um amigo. “Quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição”. Poderia ter sido assim, no passado quando, por exemplo, indicou Flávio Dino. "Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar, na Suprema Corte deste país, um ministro comunista”.

O ÍNDIO DE LULA

No encontro com o papa Leão 14, o presidente Lula apresentou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, como “o índio”. O ministro entregou ao papa o bóton da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

‘PAZ DURADOURA’

É o que espera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre o acordo de paz entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas. “O diálogo e a diplomacia são, a meu ver, o único caminho possível para uma paz duradoura”.

GABINETE PARALELO

O decreto do presidente Lula, que concede poderes à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, vem sendo duramente criticado no Congresso Nacional, com ameaças de barrar a decisão do Planalto. “O que ele fez foi criar um gabinete paralelo”, reclamou o deputado Evair de Melo (PP-ES). Segundo as novas normas, o gabinete pessoal deve “apoiar o cônjuge do presidente da República nas atividades de interesse público”, diz o decreto. A primeira-dama — ou o primeiro-cavalheiro — “exerce um papel representativo simbólico, de caráter social, cultural, cerimonial, político e diplomático”.

PENSE NISSO!

Faltando menos de um mês para o início da COP30 em Belém (PA), algumas das mais importantes comitivas ainda não confirmaram presença, entre elas a delegação dos Estados Unidos. E não é por falta de convite. Em recente ligação telefônica entre o presidente Lula e o norte-americano Donald Trump (Republicano) o convite foi feito, mas em evento preparatório, os Estados Unidos não enviaram representantes.

Não seria nenhuma novidade o Brasil fazer um convite internacional. Não é inédito: basta voltar 33 anos no calendário dos embates ambientais, quando o então presidente Fernando Collor (PRN) fez um apelo, por meio da ONU, convidando os chefes de Estado. A Rio-92 bombou.

Todos sairão ganhando se a maioria dos países confirmar presença em Belém — mesmo com todas as perspectivas de caos.

Pense nisso!



