Política em Brasília | Notícia

Pernambuco se destaca entre os que mais promovem a alfabetização na idade certa e valorizam a educação das crianças

Na tribuna do Senado, Raquel Lyra destaca o papel dos educadores, "que acordam bem cedo e dormem tarde, para dar às crianças a oportunidade de sonhar"

Por Romoaldo de Souza Publicado em 13/10/2025 às 19:00
Senadores pernambucanos prestigiam a governadora, que recebeu o troféu assinado pelos artistas cearenses Marcelo Grude e Zé Tarcísio
Senadores pernambucanos prestigiam a governadora, que recebeu o troféu assinado pelos artistas cearenses Marcelo Grude e Zé Tarcísio - Geraldo Magela/Ag.Senado

PÁTRIA EDUCADORA
A governadora Raquel Lyra (PSD) disse à coluna que divide a premiação “com aqueles educadores e educadoras que acordam todo dia de manhã bem cedo e dormem tarde para dar oportunidade às crianças de sonharem”.

ESTADO EDUCADOR
Raquel Lyra destacou os investimentos no setor e desafiou o ministro da Educação, Camilo Santana: “Comprei mais ônibus do que o presidente Lula, viu, ministro? Não me conteste”. O ministro abriu um sorriso condescendente. “Afinal, não é? A gente precisa ter compromisso com a alfabetização. Essa não é conta pelo voto. Porque, se não, a gente perde os meninos antes de eles chegarem à escola”.

‘CRISE’ DE ABSTINÊNCIA
A governadora só “descansou” depois que o garçom, Chiquinho, que atende às autoridades, lhe serviu uma xícara de café. “Pra você ver…”

OUTRA BRIGA
Caso o presidente Lula da Silva (PT) escolha o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da União, Clarice Calixto é a mais cotada.

AMIGO, NÃO
Após ter nomeado o advogado do seu partido, o próprio advogado e um auxiliar terrivelmente comunista, agora o presidente Lula diz que não quer um amigo. “Quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição”. Poderia ter sido assim, no passado quando, por exemplo, indicou Flávio Dino. "Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar, na Suprema Corte deste país, um ministro comunista”.

O ÍNDIO DE LULA
No encontro com o papa Leão 14, o presidente Lula apresentou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, como “o índio”. O ministro entregou ao papa o bóton da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

‘PAZ DURADOURA’
É o que espera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre o acordo de paz entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas. “O diálogo e a diplomacia são, a meu ver, o único caminho possível para uma paz duradoura”.

GABINETE PARALELO
O decreto do presidente Lula, que concede poderes à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, vem sendo duramente criticado no Congresso Nacional, com ameaças de barrar a decisão do Planalto. “O que ele fez foi criar um gabinete paralelo”, reclamou o deputado Evair de Melo (PP-ES). Segundo as novas normas, o gabinete pessoal deve “apoiar o cônjuge do presidente da República nas atividades de interesse público”, diz o decreto. A primeira-dama — ou o primeiro-cavalheiro — “exerce um papel representativo simbólico, de caráter social, cultural, cerimonial, político e diplomático”.

PENSE NISSO!
Faltando menos de um mês para o início da COP30 em Belém (PA), algumas das mais importantes comitivas ainda não confirmaram presença, entre elas a delegação dos Estados Unidos. E não é por falta de convite. Em recente ligação telefônica entre o presidente Lula e o norte-americano Donald Trump (Republicano) o convite foi feito, mas em evento preparatório, os Estados Unidos não enviaram representantes.

Não seria nenhuma novidade o Brasil fazer um convite internacional. Não é inédito: basta voltar 33 anos no calendário dos embates ambientais, quando o então presidente Fernando Collor (PRN) fez um apelo, por meio da ONU, convidando os chefes de Estado. A Rio-92 bombou.

Todos sairão ganhando se a maioria dos países confirmar presença em Belém — mesmo com todas as perspectivas de caos.

Pense nisso!


 

Monitorando políticas públicas de educação
opinião

Monitorando políticas públicas de educação
Em discurso no Senado, Raquel Lyra critica governos anteriores sobre educação infantil
CRECHES

Em discurso no Senado, Raquel Lyra critica governos anteriores sobre educação infantil

