Produtores brasileiros estão optando por vender café para compradores do Vietnã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Planalto, silêncio ensurdecedor: não se escuta um piu para cumprimentar María Corina Machado — Prêmio Nobel da Paz. Ela é adversária de Maduro

Clique aqui e escute a matéria

NO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO

“A inveja mata…"

DIPLOMACIA À MODA PETISTA…

…o governo, que opina sobre tantos temas, “enfiou a viola no saco” e reagiu com timidez ao anúncio do Prêmio Nobel da Paz para María Corina Machado (Vente Venezuela), a venezuelana que peitou a ditadura de Nicolás Maduro, amiga dos petistas.

RÍSPIDO DIÁLOGO

— Fui impedido de concorrer às eleições [2018], ao invés (sic) de ficar chorando, indiquei um outro candidato que disputou as eleições - disse o presidente Lula da Silva (PT), referindo-se a María Corina Machado.

— Eu chorando, presidente Lula? Você não me conhece, Você está dizendo isso porque sou mulher — Resposta da venezuelana.

NÃO É PELO SALÁRIO

Mas o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se aposenta nos próximos dias, vai para casa “desatar o nó da gravata” e receber uma aposentadoria de R$ 46.366,19, mais plano de saúde vitalício e segurança.

RUBIO E O CAFÉ DO BRASIL

O secretário de Estado, Marco Rubio, foi um dos assessores que disse ao presidente Donald Trump (Republicano) que “muitos norte-americanos estão sentido falta do café brasileiro”. Trump passou o recado a Lula.

GOOD COFFEE, VIETNAM!

Parafraseando o filme dirigido por Barry Levinson, com Robin Williams (1951-2014) no papel do sargento Adrian Cronauer, os vietnamitas estão de olho no café conilon produzido no norte de Mato Grosso e sul de Rondônia. Os preços são mais competitivos para o produtor brasileiro do que se vier a ser exportado para os bebedores da Casa Branca.

CAFÉ COM O QUINTETO VIOLADO

O podcast “Café & Conversa", o primeiro do rádio brasileiro a falar de cafés especiais — já se vão mais de 17 anos — recebe neste sábado, o Quinteto Violado para uma conversa acelerada — como é acelerada “Take Five”, tema do programa: 5/4 — são cinco tempos por compasso. Das histórias hilárias do grupo pelo mundo afora até a participação do exímio violeiro que dá ligeireza aos temas do grupo. Quando: neste sábado (11), às 10h40 na Rádio Jornal.

PENSE NISSO!

Minha gente, eu fiquei contente com o Prêmio Nobel da Paz concedido a María Corina Machado. Primeiro, por ser ela uma mulher que enfrenta a ditadura de Nicolás Maduro.

E aqui vem um importante ponto: era de se esperar a tal sororidade em favor de María Corina, mas não. A solidariedade e o apoio entre algumas mulheres só vale se elas forem do mesmo partido, do mesmo grupo, da mesma ideologia. Sororidade de araque, isso sim!

E tem mais, abnegados estudiosos que disseram que o Nobel não deve justificar uma invasão norte-americana na Venezuela são os mesmos que se calaram quando Nicolás Maduro mandou o [seu] Judiciário impor medidas restritivas a militantes oposicionistas.



Pense nisso!