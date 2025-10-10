Produtores brasileiros estão optando por vender café para compradores do Vietnã
No Planalto, silêncio ensurdecedor: não se escuta um piu para cumprimentar María Corina Machado — Prêmio Nobel da Paz. Ela é adversária de Maduro
NO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO
“A inveja mata…"
DIPLOMACIA À MODA PETISTA…
…o governo, que opina sobre tantos temas, “enfiou a viola no saco” e reagiu com timidez ao anúncio do Prêmio Nobel da Paz para María Corina Machado (Vente Venezuela), a venezuelana que peitou a ditadura de Nicolás Maduro, amiga dos petistas.
RÍSPIDO DIÁLOGO
— Fui impedido de concorrer às eleições [2018], ao invés (sic) de ficar chorando, indiquei um outro candidato que disputou as eleições - disse o presidente Lula da Silva (PT), referindo-se a María Corina Machado.
— Eu chorando, presidente Lula? Você não me conhece, Você está dizendo isso porque sou mulher — Resposta da venezuelana.
NÃO É PELO SALÁRIO
Mas o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se aposenta nos próximos dias, vai para casa “desatar o nó da gravata” e receber uma aposentadoria de R$ 46.366,19, mais plano de saúde vitalício e segurança.
RUBIO E O CAFÉ DO BRASIL
O secretário de Estado, Marco Rubio, foi um dos assessores que disse ao presidente Donald Trump (Republicano) que “muitos norte-americanos estão sentido falta do café brasileiro”. Trump passou o recado a Lula.
GOOD COFFEE, VIETNAM!
Parafraseando o filme dirigido por Barry Levinson, com Robin Williams (1951-2014) no papel do sargento Adrian Cronauer, os vietnamitas estão de olho no café conilon produzido no norte de Mato Grosso e sul de Rondônia. Os preços são mais competitivos para o produtor brasileiro do que se vier a ser exportado para os bebedores da Casa Branca.
CAFÉ COM O QUINTETO VIOLADO
O podcast “Café & Conversa", o primeiro do rádio brasileiro a falar de cafés especiais — já se vão mais de 17 anos — recebe neste sábado, o Quinteto Violado para uma conversa acelerada — como é acelerada “Take Five”, tema do programa: 5/4 — são cinco tempos por compasso. Das histórias hilárias do grupo pelo mundo afora até a participação do exímio violeiro que dá ligeireza aos temas do grupo. Quando: neste sábado (11), às 10h40 na Rádio Jornal.
PENSE NISSO!
Minha gente, eu fiquei contente com o Prêmio Nobel da Paz concedido a María Corina Machado. Primeiro, por ser ela uma mulher que enfrenta a ditadura de Nicolás Maduro.
E aqui vem um importante ponto: era de se esperar a tal sororidade em favor de María Corina, mas não. A solidariedade e o apoio entre algumas mulheres só vale se elas forem do mesmo partido, do mesmo grupo, da mesma ideologia. Sororidade de araque, isso sim!
E tem mais, abnegados estudiosos que disseram que o Nobel não deve justificar uma invasão norte-americana na Venezuela são os mesmos que se calaram quando Nicolás Maduro mandou o [seu] Judiciário impor medidas restritivas a militantes oposicionistas.
Pense nisso!