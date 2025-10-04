STF forma maioria para condenar o senador Sérgio Moro por calúnia; ex-juiz da Lava Jato pode ser preso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esperando uma manifestação do governo Lula, pedindo ao amigo Vladimir Putin que libere as crianças ucranianas feitas reféns pelo governo de Moscou

OS REFÉNS

Não deixa de ser louvável que o acordo proposto pelo presidente Donald Trump (Republicano) leve os terroristas do Hamas a libertar 50 reféns israelenses (vivos e mortos). Porém, a paz só poderá ser verdadeiramente comemorada quando os palestinos deixarem de ser reféns do Hamas — diga-se de passagem, o xodó da esquerda mundial.

BANCO DE DADOS

“É de deixar qualquer um estarrecido”, disse à coluna um integrante da CMPI do INSS que participa da força-tarefa responsável por analisar os relatórios sobre movimentações bancárias suspeitas, após o cruzamento de dados fornecidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e pela Receita Federal.

AGRICULTURA FAMILIAR

Até agora, a CPMI não investigou a fundo os motivos pelos quais a Conafer (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais) teve bom trânsito durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e mantém a “porteira aberta” no mandato de Lula da Silva (PT), especialmente no que se refere ao tráfico de influência para surrupiar dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS.

SIGA O BOM CONSELHO:

Nunca brinque, nem durante uma festa junina, com um desafeto em potencial. O recado é especialmente dirigido ao senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).

CAI, CAI, BALÃO

Enquanto degustava um algodão doce em uma festa junina no Paraná, o ex-juiz da Operação Lavajato brincou com um amigo dizendo “Isso é fiança… instituto… pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes (ministro do Supremo Tribunal Federal). A Primeira Turma do STF formou maioria para condenar o senador.

NO AGUARDO…

…que deputados do PT e do Psol informem à Câmara que estão organizando uma caravana rumo ao Mar Negro, para entrar na Rússia levando ajuda humanitária a crianças ucranianas feitas reféns pelo governo de Vladimir Putin (Rússia Unida). É como diz o presidente Lula, leal ao Kremlin: “quando um não quer, dois não brigam”. Pobres crianças!

ATEU PSICODÉLICO

Imagine o paraibano Zé Ramalho (Brejo da Cruz) sentado à mesa com o pernambucano Robertinho do Recife, guitarras afinadas, rock nas veias, chás que não se compram em farmácias e aquela vontade de fazer um disco diferente. “Ateu Psicodélico”(2022) com 12 faixas inéditas, é a dica da coluna para este fim de semana, em comemoração ao aniversário de Zé, celebrado em 3 de outubro. Mesmo que você não acredite em Deus e não tenha muita queda pelo rock and roll, recomendo.

PENSE NISSO!

Acho louvável que a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) tenha viajado ao Oriente Médio para levar ajuda humanitária aos palestinos, mas, se há uma turma que está precisando do apoio de Sua Excelência são seus conterrâneos de Uiraponga, município de Morada Nova (CE).

Para ajudar, eis as coordenadas geográficas do bairro -5.108769, -38.379023.

Ali, na localidade de Alto do Bode, facções criminosas trocam tiros a todo instante, os morados foram forçados a deixar suas casas e o governo estadual, comandado por Elmano de Freitas (PT), não consegue êxito no enfrentamento do crime organizado.

Certamente, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não hesitará em liberar a colega parlamentar com o salvo-conduto para faltar às sessões e continuar recebendo seus vencimentos.

Pense nisso!