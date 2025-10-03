Ministro da Saúde diz que presidente Lula está acompanhando os casos de bebidas 'batizadas'
Começou o jogo de empurra-empurra quanto à responsabilidade de bebida adulterada; no União Brasil, o partido quer expulsar ministro do Turismo
‘ME SEGURA, SENÃO…
…eu caio’. Ao contrário da bem-humorada letra do amigo da coluna, Jota Michiles: “Nos quatro cantos cheguei. E todo mundo chegou” — “um estrondo no Carnaval de 1987 — os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) estão dando um aviso. Nesta sexta-feira, um bimotor da Airbus, que levaria o presidente Lula da Silva (PT) da Ilha do Marajó a Belém (PA) apresentou um pequeno problema. O presidente terminou o dia ajoelhado aos pés da imagem da Virgem de Nazaré: “eu só tinha que agradecer a Deus”.
’SÓ TINHA QUE AGRADECER A DEUS’
O presidente sabe que as aeronaves da FAB estão sucateadas. O competente ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, parece ter como único plano de voo passar pelos corredores do Congresso Nacional com um pires na mão.
’NÃO É ESSENCIAL’
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está orientando os consumidores de bebidas destiladas que deixem o “álcool” de lado e, caso decidam beber, “que estejam bem alimentados e hidratados para reduzir riscos de intoxicação”. Afinal, “não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas”. Segundo Padilha, Lula “recebe informações diárias sobre os casos de contaminação”.
US$ 2,5 MI POR UM BECO
O governo dos Estados Unidos está oferecendo 2.500 dólares para imigrantes desacompanhados que “optarem voluntariamente por retornar a seus países de origem”. O dinheiro é depositado na conta quando o imigrante chegar à sua terra natal. Governador Valadares (MG) agradece.
‘TEJE FORA’
Como o ministro do Turismo, Celso Sabino, resiste em deixar o cargo e retornar à sua cadeira como deputado federal pelo União Brasil do Pará, a legenda decidiu abrir processo de expulsão e retirá-lo do comando do partido no estado.
JOGO DE EMPURRA
De um lado, no Setor de Administração Federal Sul, na sede da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet foi categórico ao afirmar que “organizações criminosas estendem seus tentáculos” para diferentes áreas comerciais. “A ganância na busca do lucro”, disse, referindo-se à crise de bebidas adulteradas.
DO OUTRO LADO
Na avenida Morumbi, 4.500, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), chegou à sede do governo de São Paulo questionando “qual é a evidência” de um possível elo do PCC com o fornecimento de bebidas “batizadas”.
DE OLHO NA TRANSPARÊNCIA
O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e, consequentemente, do Conselho Nacional de Justiça criou o Observatório Nacional do Poder Judiciário. Acredita-se que o colegiado terá funções como o monitoramento de riscos de corrupção, prevenir conflitos de interesse e ampliar a transparência. A princípio não valerá para o holerite dos magistrados.
‘O PULSO AINDA PULSA’
Iniciativa do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) modifica a Constituição Federal com novas regras para o serviço público, mantendo a estabilidade dos servidores, mas exigindo “comprovação de desempenho a partir de contínua avaliação”.
PENSE NISSO!
O brasileiro não tem sossego, não pode nem tomar uma lapada de “uísque paraguaio” sem correr o risco de ficar cego.
Um grupo de amigos beneficiado com a benesse congressual de que, a partir de janeiro de 2026, vai pagar menos imposto, tinha até marcado um churrasco com picanha [cada vez mais cara] regado à vodca importada. Acabaram trocando as bebidas destiladas por Ki-suco de groselha.
E não basta o procurador Paulo Gonet jogar a responsabilidade nos “empreendedores” dirigentes do PCC, nem o “Tarcisão” cobrar evidências do envolvimento do crime muito bem organizado com o “batizado” de bebidas.
O certo é que todos falharam: todos os setores da administração pública, aqueles que não se coçaram para fazer a boa e necessária fiscalização.
Resultado: mais de uma centena de casos notificados, o churrasco cancelado e o chá de hortelã em alta.
Pense nisso!