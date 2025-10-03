fechar
Política em Brasília | Notícia

Ministro da Saúde diz que presidente Lula está acompanhando os casos de bebidas 'batizadas'

Começou o jogo de empurra-empurra quanto à responsabilidade de bebida adulterada; no União Brasil, o partido quer expulsar ministro do Turismo

Por Romoaldo de Souza Publicado em 03/10/2025 às 20:33
Ministro da Saúde informa o presidente Lula dos últimos acontecimentos
Ministro da Saúde informa o presidente Lula dos últimos acontecimentos - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

‘ME SEGURA, SENÃO…
…eu caio’. Ao contrário da bem-humorada letra do amigo da coluna, Jota Michiles: “Nos quatro cantos cheguei. E todo mundo chegou” — “um estrondo no Carnaval de 1987 — os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) estão dando um aviso. Nesta sexta-feira, um bimotor da Airbus, que levaria o presidente Lula da Silva (PT) da Ilha do Marajó a Belém (PA) apresentou um pequeno problema. O presidente terminou o dia ajoelhado aos pés da imagem da Virgem de Nazaré: “eu só tinha que agradecer a Deus”.

’SÓ TINHA QUE AGRADECER A DEUS’
O presidente sabe que as aeronaves da FAB estão sucateadas. O competente ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, parece ter como único plano de voo passar pelos corredores do Congresso Nacional com um pires na mão.

’NÃO É ESSENCIAL’
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está orientando os consumidores de bebidas destiladas que deixem o “álcool” de lado e, caso decidam beber, “que estejam bem alimentados e hidratados para reduzir riscos de intoxicação”. Afinal, “não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas”. Segundo Padilha, Lula “recebe informações diárias sobre os casos de contaminação”.

US$ 2,5 MI POR UM BECO
O governo dos Estados Unidos está oferecendo 2.500 dólares para imigrantes desacompanhados que “optarem voluntariamente por retornar a seus países de origem”. O dinheiro é depositado na conta quando o imigrante chegar à sua terra natal. Governador Valadares (MG) agradece.

‘TEJE FORA’
Como o ministro do Turismo, Celso Sabino, resiste em deixar o cargo e retornar à sua cadeira como deputado federal pelo União Brasil do Pará, a legenda decidiu abrir processo de expulsão e retirá-lo do comando do partido no estado.

JOGO DE EMPURRA
De um lado, no Setor de Administração Federal Sul, na sede da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet foi categórico ao afirmar que “organizações criminosas estendem seus tentáculos” para diferentes áreas comerciais. “A ganância na busca do lucro”, disse, referindo-se à crise de bebidas adulteradas.

DO OUTRO LADO
Na avenida Morumbi, 4.500, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), chegou à sede do governo de São Paulo questionando “qual é a evidência” de um possível elo do PCC com o fornecimento de bebidas “batizadas”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

DE OLHO NA TRANSPARÊNCIA
O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e, consequentemente, do Conselho Nacional de Justiça criou o Observatório Nacional do Poder Judiciário. Acredita-se que o colegiado terá funções como o monitoramento de riscos de corrupção, prevenir conflitos de interesse e ampliar a transparência. A princípio não valerá para o holerite dos magistrados.

‘O PULSO AINDA PULSA’
Iniciativa do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) modifica a Constituição Federal com novas regras para o serviço público, mantendo a estabilidade dos servidores, mas exigindo “comprovação de desempenho a partir de contínua avaliação”.

PENSE NISSO!
O brasileiro não tem sossego, não pode nem tomar uma lapada de “uísque paraguaio” sem correr o risco de ficar cego.

Um grupo de amigos beneficiado com a benesse congressual de que, a partir de janeiro de 2026, vai pagar menos imposto, tinha até marcado um churrasco com picanha [cada vez mais cara] regado à vodca importada. Acabaram trocando as bebidas destiladas por Ki-suco de groselha.

E não basta o procurador Paulo Gonet jogar a responsabilidade nos “empreendedores” dirigentes do PCC, nem o “Tarcisão” cobrar evidências do envolvimento do crime muito bem organizado com o “batizado” de bebidas.

O certo é que todos falharam: todos os setores da administração pública, aqueles que não se coçaram para fazer a boa e necessária fiscalização.

Resultado: mais de uma centena de casos notificados, o churrasco cancelado e o chá de hortelã em alta.

Pense nisso!

Leia também

"Ao Direito, o que é do Direito": Fachin toma posse no STF e defende limites entre Política e Justiça
Justiça

"Ao Direito, o que é do Direito": Fachin toma posse no STF e defende limites entre Política e Justiça
Lei Magnitsky afeta família de Moraes, e PGR dá o troco contra o ‘Zero 3’
Romoaldo de Souza

Lei Magnitsky afeta família de Moraes, e PGR dá o troco contra o ‘Zero 3’

Compartilhe

Tags