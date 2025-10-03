Ministro da Saúde diz que presidente Lula está acompanhando os casos de bebidas 'batizadas'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Começou o jogo de empurra-empurra quanto à responsabilidade de bebida adulterada; no União Brasil, o partido quer expulsar ministro do Turismo

Clique aqui e escute a matéria

‘ME SEGURA, SENÃO…

…eu caio’. Ao contrário da bem-humorada letra do amigo da coluna, Jota Michiles: “Nos quatro cantos cheguei. E todo mundo chegou” — “um estrondo no Carnaval de 1987 — os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) estão dando um aviso. Nesta sexta-feira, um bimotor da Airbus, que levaria o presidente Lula da Silva (PT) da Ilha do Marajó a Belém (PA) apresentou um pequeno problema. O presidente terminou o dia ajoelhado aos pés da imagem da Virgem de Nazaré: “eu só tinha que agradecer a Deus”.

’SÓ TINHA QUE AGRADECER A DEUS’

O presidente sabe que as aeronaves da FAB estão sucateadas. O competente ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, parece ter como único plano de voo passar pelos corredores do Congresso Nacional com um pires na mão.

’NÃO É ESSENCIAL’

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está orientando os consumidores de bebidas destiladas que deixem o “álcool” de lado e, caso decidam beber, “que estejam bem alimentados e hidratados para reduzir riscos de intoxicação”. Afinal, “não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas”. Segundo Padilha, Lula “recebe informações diárias sobre os casos de contaminação”.

US$ 2,5 MI POR UM BECO

O governo dos Estados Unidos está oferecendo 2.500 dólares para imigrantes desacompanhados que “optarem voluntariamente por retornar a seus países de origem”. O dinheiro é depositado na conta quando o imigrante chegar à sua terra natal. Governador Valadares (MG) agradece.

‘TEJE FORA’

Como o ministro do Turismo, Celso Sabino, resiste em deixar o cargo e retornar à sua cadeira como deputado federal pelo União Brasil do Pará, a legenda decidiu abrir processo de expulsão e retirá-lo do comando do partido no estado.

JOGO DE EMPURRA

De um lado, no Setor de Administração Federal Sul, na sede da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet foi categórico ao afirmar que “organizações criminosas estendem seus tentáculos” para diferentes áreas comerciais. “A ganância na busca do lucro”, disse, referindo-se à crise de bebidas adulteradas.

DO OUTRO LADO

Na avenida Morumbi, 4.500, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), chegou à sede do governo de São Paulo questionando “qual é a evidência” de um possível elo do PCC com o fornecimento de bebidas “batizadas”.

DE OLHO NA TRANSPARÊNCIA

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e, consequentemente, do Conselho Nacional de Justiça criou o Observatório Nacional do Poder Judiciário. Acredita-se que o colegiado terá funções como o monitoramento de riscos de corrupção, prevenir conflitos de interesse e ampliar a transparência. A princípio não valerá para o holerite dos magistrados.

‘O PULSO AINDA PULSA’

Iniciativa do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) modifica a Constituição Federal com novas regras para o serviço público, mantendo a estabilidade dos servidores, mas exigindo “comprovação de desempenho a partir de contínua avaliação”.

PENSE NISSO!

O brasileiro não tem sossego, não pode nem tomar uma lapada de “uísque paraguaio” sem correr o risco de ficar cego.

Um grupo de amigos beneficiado com a benesse congressual de que, a partir de janeiro de 2026, vai pagar menos imposto, tinha até marcado um churrasco com picanha [cada vez mais cara] regado à vodca importada. Acabaram trocando as bebidas destiladas por Ki-suco de groselha.

E não basta o procurador Paulo Gonet jogar a responsabilidade nos “empreendedores” dirigentes do PCC, nem o “Tarcisão” cobrar evidências do envolvimento do crime muito bem organizado com o “batizado” de bebidas.

O certo é que todos falharam: todos os setores da administração pública, aqueles que não se coçaram para fazer a boa e necessária fiscalização.

Resultado: mais de uma centena de casos notificados, o churrasco cancelado e o chá de hortelã em alta.

Pense nisso!