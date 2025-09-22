Lei Magnitsky afeta família de Moraes, e PGR dá o troco contra o ‘Zero 3’
Paulo Gonet afirma que Eduardo Bolsonaro é um dos patrocinadores de sanções contra autoridades do Brasil. Em Nova York, Lula ensaia dancinha do TikTok
Clique aqui e escute a matéria
‘A VINGANÇA É UM PRATO...
...que se come frio’. Mal o governo dos Estados Unidos anunciou a extensão da Lei Magnitsky a Viviane Barci de Moraes, casada com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, despejou ketchup na macarronada do Zero Três.
‘LA VENDETTA’
Gonet pegou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – líder da minoria na Câmara, é bom que se diga - no contrapé, ao lado do blogueiro Paulo Figueiredo, por terem se apresentado “como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores, como as únicas pessoas capazes de desativá-las”.
AS MARIPOSAS DO STF
“Boa noite, lâmpida
Boa noite, mariposa
Permita-me oscular-lhe a sua face
Pois não, mais rápido ein
Porque daqui a pouco eles me apaga”
O diálogo de uma mariposa com uma lâmpada, do maravilhoso Adoniram Barbosa (1910-1982), bem que deveria fazer parte do convite para a posse do ministro Edson Fachin, que assume o comando do STF agora em 29 de setembro: desligar as lâmpadas dos holofotes que tanto atraem seus pares.
BLINDANDO O PRÓPRIO CURRÍCULO
Vendo que as ruas não estão para brincadeira, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai “focar no diálogo com as lideranças” e pautar projetos “de interesse da sociedade”, como o projeto que aumenta o limite de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil.
SE BEM QUE...
...colocar em um mesmo “auditório” Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Djavan, até que 41 mil foi um público modesto.
JOGANDO VERDE
E pensar que, não faz muito tempo, meia dúzia de analistas descia a lenha em quem ousasse hastear a bandeira do Brasil na janela de casa ou colocá-la no vidro do carro. Nesta segunda-feira (22), não se falou em outra coisa: o resgate da nossa bandeira brasileira. Como diria doña Graciela, artesã de alfajor: “¡Qué chupamedias sos!”
DANÇINHA DE LULA NO TIKTOK
O diretor-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, conversou com o presidente Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana. O executivo chinês quer investir em datacenters no Ceará. Chegaram a falar em um montante de R$ 50 bilhões. Pena que a conversa de Lula tenha girado em torno de sua “dancinha” da regulação das big techs.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
BLINDAGEM À ‘VAPT-VUPT’
Para alívio dos “socialistas” de Pernambuco, o destino da PEC da Blindagem será um triturador de papéis. O relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresenta relatório nesta quarta-feira (24), propondo a rejeição já na Comissão de Constituição e Justiça: “rashs” [onomatopeia de folhas de papel sendo rasgada].
PENSE NISSO!
Sem controvérsia: se você procura um curso a distância para sua graduação e no anúncio contiver uma crase, fuja.
Assim, não desça do táxi se você avistar no letreiro da entrada de uma cafeteria o cartaz: “café expresso”. Nem desça.
O EAD – Ensino a Distância – ultrapassou a graduação presencial, e isso é perturbador.
Diminui custos, mas fragiliza o aprendizado. Reduz deslocamentos, porém
encurta o saber, que não se adquire apenas pelo conteúdo didático.
Inquietante!
Pense nisso!