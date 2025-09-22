Lei Magnitsky afeta família de Moraes, e PGR dá o troco contra o ‘Zero 3’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paulo Gonet afirma que Eduardo Bolsonaro é um dos patrocinadores de sanções contra autoridades do Brasil. Em Nova York, Lula ensaia dancinha do TikTok

‘A VINGANÇA É UM PRATO...

...que se come frio’. Mal o governo dos Estados Unidos anunciou a extensão da Lei Magnitsky a Viviane Barci de Moraes, casada com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, despejou ketchup na macarronada do Zero Três.

‘LA VENDETTA’

Gonet pegou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – líder da minoria na Câmara, é bom que se diga - no contrapé, ao lado do blogueiro Paulo Figueiredo, por terem se apresentado “como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores, como as únicas pessoas capazes de desativá-las”.

AS MARIPOSAS DO STF

“Boa noite, lâmpida

Boa noite, mariposa

Permita-me oscular-lhe a sua face

Pois não, mais rápido ein

Porque daqui a pouco eles me apaga”

O diálogo de uma mariposa com uma lâmpada, do maravilhoso Adoniram Barbosa (1910-1982), bem que deveria fazer parte do convite para a posse do ministro Edson Fachin, que assume o comando do STF agora em 29 de setembro: desligar as lâmpadas dos holofotes que tanto atraem seus pares.

BLINDANDO O PRÓPRIO CURRÍCULO

Vendo que as ruas não estão para brincadeira, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai “focar no diálogo com as lideranças” e pautar projetos “de interesse da sociedade”, como o projeto que aumenta o limite de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil.

SE BEM QUE...

...colocar em um mesmo “auditório” Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Djavan, até que 41 mil foi um público modesto.

JOGANDO VERDE

E pensar que, não faz muito tempo, meia dúzia de analistas descia a lenha em quem ousasse hastear a bandeira do Brasil na janela de casa ou colocá-la no vidro do carro. Nesta segunda-feira (22), não se falou em outra coisa: o resgate da nossa bandeira brasileira. Como diria doña Graciela, artesã de alfajor: “¡Qué chupamedias sos!”

DANÇINHA DE LULA NO TIKTOK

O diretor-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, conversou com o presidente Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana. O executivo chinês quer investir em datacenters no Ceará. Chegaram a falar em um montante de R$ 50 bilhões. Pena que a conversa de Lula tenha girado em torno de sua “dancinha” da regulação das big techs.

BLINDAGEM À ‘VAPT-VUPT’

Para alívio dos “socialistas” de Pernambuco, o destino da PEC da Blindagem será um triturador de papéis. O relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresenta relatório nesta quarta-feira (24), propondo a rejeição já na Comissão de Constituição e Justiça: “rashs” [onomatopeia de folhas de papel sendo rasgada].

PENSE NISSO!

Sem controvérsia: se você procura um curso a distância para sua graduação e no anúncio contiver uma crase, fuja.

Assim, não desça do táxi se você avistar no letreiro da entrada de uma cafeteria o cartaz: “café expresso”. Nem desça.

O EAD – Ensino a Distância – ultrapassou a graduação presencial, e isso é perturbador.

Diminui custos, mas fragiliza o aprendizado. Reduz deslocamentos, porém

encurta o saber, que não se adquire apenas pelo conteúdo didático.

Inquietante!

Pense nisso!