Voto de Fux bateu recorde de audiência, foi um dos mais longos do STF, mas tende a ser minoria

Michelle Bolsonaro reage com um versículo bíblico; homem tenta invadir o Palácio do Planalto, é preso e a segurança é reforçada. Brasil!

DEUS SEJA LOUVADO

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, tão logo ouviu os primeiros argumentos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votando pela absolvição do marido, Jair Bolsonaro (PL), foi lá na estante, abriu a Bíblia no livro dos Provérbios (6:16-18) e alfinetou: “Olhos altivos: orgulho e soberba. Língua mentirosa: falar falsamente ou enganar com as palavras. Mãos que derramam sangue inocente: matar pessoas inocentes”.

TV JUSTIÇA EM ALTA

A mesma televisão que, durante as transmissão da Champions League, reúne dezenas de deputados na sala do cafezinho, ontem, chamou atenção durante o voto do ministro Luiz Fux, do STF. Ora sonolento, por vezes carregado de contradições, a leitura de Fux levou parlamentares a se acotovelavam para engrossar a audiência.

IBOPE BOMBANDO

Em alguns momentos, aliados do ex-presidente Bolsonaro chegaram a aplaudir Fux. Nisso, o petista Flávio Nogueira (PI) se aproximou da TV e balbuciou: “Não se animem, não. Esse é o tipo de voto para marcar presença”. Ouviu-se um psiu!

UM MEME PARA DISTRAIR

Um bolsonarista se levantou, abriu o smartphone novinho, recém-adquirido, e mostrou um dos memes que bateu recorde de audiência. “Um homem de peruca divergir de um careca com orgulho é a coisa mais natural do mundo”. Lulistas e bolsonaristas riram juntos.

CEBO NAS CANELAS

O goiano de Pirenópolis Leonildo Fulgieri tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira (10). Foi advertido verbalmente, mas não atendeu à advertência do soldado do BGP (Batalhão da Guarda Presidencial). Em seguida, o militar disparou um bala de borracha em uma das pernas e outra no quadril. Levado à polícia, prestou depoimento e foi liberado, jurando que, um dia, voltará a subir à rampa do palácio “desse vez como presidente”.

O CARDUME TODO

O líder do PT, Lindberg Farias (RJ), criticou Fux, dizendo que o ministro do STF “ofuscou os advogados de defesa” e responsabilizando apenas os “peixinhos, enquanto os tubarões foram inocentados”.

‘PRA VOCÊ VER’

Tão logo o STF concluiu o julgamento do “Mensalão do PT”, a cúpula do partido divulgou uma nota afirmando que o resultado do voto do ministro Joaquim Barbosa foi a vitória “das posições políticas ideológicas, muito bem representadas pela mídia conservadora neste episódio”. Dos 38 acusados, 24 réus foram condenados. Hoje, ninguém mais está preso.

PENSE NISSO!

Pode até não dar em nada, mas o voto do ministro Fux — aparentemente minoria — foi pontuado de ironias e recados: “ninguém pode ser punido por ser canalha, por ser patife. Só pode ser punido quando preenchidos os requisitos da lei penal”, foi sua frase lapidar.

Mas aí, corro às redes sociais e vejo a semente que o presidente Lula da Silva (PT) semeou, regou e fez florecer: “nós contra eles” está vistosa.

Imediatamente, as redes se multiplicaram de críticas ao ministro, quando os petistas caprichavam nas tintas, ou de elogios e esperanças bíblicas dos bolsonaristas.

No caminhão de som estacionado no Jardim Botânico, em Brasília, nas imediações da residência do ex-presidente, casa frase de Fux contrariando os argumento de Alexandre de Moraes era comemorada como se fosse um gol do Santa Cruz em busca do acesso à série C.

Pense nisso!