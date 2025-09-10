Flávio Ricco: Silvio de Abreu é chamado para Beleza Fatal – Parte 2

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Warner cancela aposentadoria de Silvio de Abreu para que ele possa trabalhar na parte dois de Beleza Fatal, raças à grande repercussão da série

A Warner Bros. Discovery está levando com a maior seriedade o projeto “Beleza Fatal – Parte 2”, graças à grande repercussão do original de Raphael Montes no Brasil e em outros países.

Conforme informado pela coluna, a produtora Coração da Selva, responsável pela novela, recebeu a missão de dar sequência a este trabalho.

Que, sem surpresas, será escrito pelo mesmo autor.

E como o desejo é não mexer em time que está ganhando, a Warner chamou o experiente Silvio de Abreu para reprisar a supervisão dos trabalhos.

A ideia é contar no elenco com os principais nomes da trama e agregar novos atores e situações.

Portanto, em vez da próxima novela do Walcyr Carrasco na Globo, Camila Queiroz, grávida do primeiro filho, ao que tudo indica, deverá voltar em “BF – 2”, ao lado de Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Marcelo Serrado, entre outros.

Tá contado.

TV Tudo

A Reunião

Além de se preocupar com os preparativos de “Beleza Fatal 2”, a Warner está apostando alto no lançamento do especial “O Reencontro”, já gravado com o elenco da novela, e considerado um formato de sucesso da HBO latinoamérica.

Falta definir a data de exibição.

Olha só

Foi durante uma crise financeira que Renata Romeiro decidiu preparar e vender quentinhas, sonhando um dia atender atores e atrizes.

Sonho que virou realidade. Hoje, ela é a chef responsável por todas as comidas de cena da novela “Vale Tudo”, na Globo.

Renata Romeiro - Divulgação

É outra coisa

Criou-se certa expectativa no SBT a presença de uma nova prestadora de serviços, imaginando-se que ela poderia atuar em áreas como artístico e produção.

Mas não.

É tudo bem diferente

Maria Cecília, a Ciça, é uma personal organizer, que foi chamada para ordenar uma série de setores nos interiores da Anhanguera.

O seu trabalho começou com as coisas pessoais de Silvio Santos.

Coisa de cinema

Ontem, na cobertura de Brasília, o público da GloboNews foi contemplado com um plano sequência, o trabalho de um drone acompanhando a repórter Camila Bonfim na parte externa do STF.

E a Camila, com todas as qualidades da excelente jornalista que é, completou o quadro com absoluta perfeição.

Parte externa do STF - Reprodução

Comédia

Laíze Câmara, em cartaz na novela “Guerreiros do Sol”, vai substituir Juliana Knust nas apresentações de “Aluga-se um Namorado”, nos dias 12, 13 e 14, no Teatro Morumbi Shopping em São Paulo.

O espetáculo tem Eri Johnson como protagonista. Sucesso de público.

Enquanto isso...

Essa pausa da Juliana Knust na peça é por causa de uma viagem à China.

Ela concorre como Melhor Atriz no prêmio Golden Panda Awards, o mais importante da televisão local, pelo trabalho na série “Estranho Amor”, ainda inédita na Record.

Paola Bracho

O que a princípio parecia uma brincadeira, acabou evoluindo para uma conversa mais séria nos últimos dias.

E, sim, a atriz venezuelana Gabriela Spanic, estrela de “A Usurpadora”, estará na próxima edição de “A Fazenda”. Entra solteira no programa.

A confirmar

O ex-Madonna Jesus Luz e o Capetinha Edílson – parece até proposital – também aparecem fortes na lista de “A Fazenda 17”.

A estreia será na próxima segunda-feira.

Outro mundo

Só a insensibilidade e o menor respeito à saúde das pessoas podem explicar a realização de um jogo de futebol, como foi Bolívia e Brasil, a 4.150 metros de altitude.

Por maior que seja a preparação e os cuidados tomados, isto não passa de um cruel atentado à vida dos atletas.

Papo reto

Existe, sim, um aprochego da Xuxa com a Globo em relação a 2026, mas nada sobre programa de grade.

Na real, a conversa é outra. Trata-se de um quadro de entrevistas que, se aprovado, vai entrar no “Fantástico”. Ela e o convidado em um lugar representativo para ele.

Bate – Rebate

• Em participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, da Globo, Luiz Nicolau entra como Chefe, mandante do sequestro de Samir (Davi Malizia)...

• ... As suas cenas estão previstas para o capítulo do próximo dia 18.

• A Band transmite neste sábado, a partir das 15h, mais uma partida da Liga Saudita...

• ... O confronto entre Al Hilal e Al Qadsiah terá narração de Pedro Martelli com comentários de Leo Jens e Velloso.

• A propósito de Band, Rodolfo Schneider também estará no encontro da IBC...

• ... Trata-se de um evento gigante na área de inovação, equipamentos e tecnologia.

• No dia 15, o Estádio José Alvalade, em Lisboa, será palco do Legends Charity Game reunindo grandes nomes do futebol mundial em uma partida beneficente...

• ... Kaká, Cafu e Roberto Carlos estão confirmados, e a N Sports fará a transmissão exclusiva para o Brasil.

• Paulo Mathias estreia hoje, às 14h, no LinkPodcast com transmissão no YouTube, RecordPlay...

• ... E também irá se envolver com a cobertura de “A Fazenda”

C´est fini

Renata Loures, que apresentava o jornal da Record News, se prepara para reforçar o time do “Domingo Espetacular” na Record.

Numa dessas, pode ser por aí o caminho para a “RN” contratar Gloria Vanique.