Flávio Ricco: Silvio de Abreu é chamado para Beleza Fatal – Parte 2
Warner cancela aposentadoria de Silvio de Abreu para que ele possa trabalhar na parte dois de Beleza Fatal, raças à grande repercussão da série
A Warner Bros. Discovery está levando com a maior seriedade o projeto “Beleza Fatal – Parte 2”, graças à grande repercussão do original de Raphael Montes no Brasil e em outros países.
Conforme informado pela coluna, a produtora Coração da Selva, responsável pela novela, recebeu a missão de dar sequência a este trabalho.
Que, sem surpresas, será escrito pelo mesmo autor.
E como o desejo é não mexer em time que está ganhando, a Warner chamou o experiente Silvio de Abreu para reprisar a supervisão dos trabalhos.
A ideia é contar no elenco com os principais nomes da trama e agregar novos atores e situações.
Portanto, em vez da próxima novela do Walcyr Carrasco na Globo, Camila Queiroz, grávida do primeiro filho, ao que tudo indica, deverá voltar em “BF – 2”, ao lado de Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Marcelo Serrado, entre outros.
Tá contado.
TV Tudo
A Reunião
Além de se preocupar com os preparativos de “Beleza Fatal 2”, a Warner está apostando alto no lançamento do especial “O Reencontro”, já gravado com o elenco da novela, e considerado um formato de sucesso da HBO latinoamérica.
Falta definir a data de exibição.
Olha só
Foi durante uma crise financeira que Renata Romeiro decidiu preparar e vender quentinhas, sonhando um dia atender atores e atrizes.
Sonho que virou realidade. Hoje, ela é a chef responsável por todas as comidas de cena da novela “Vale Tudo”, na Globo.
É outra coisa
Criou-se certa expectativa no SBT a presença de uma nova prestadora de serviços, imaginando-se que ela poderia atuar em áreas como artístico e produção.
Mas não.
É tudo bem diferente
Maria Cecília, a Ciça, é uma personal organizer, que foi chamada para ordenar uma série de setores nos interiores da Anhanguera.
O seu trabalho começou com as coisas pessoais de Silvio Santos.
Coisa de cinema
Ontem, na cobertura de Brasília, o público da GloboNews foi contemplado com um plano sequência, o trabalho de um drone acompanhando a repórter Camila Bonfim na parte externa do STF.
E a Camila, com todas as qualidades da excelente jornalista que é, completou o quadro com absoluta perfeição.
Comédia
Laíze Câmara, em cartaz na novela “Guerreiros do Sol”, vai substituir Juliana Knust nas apresentações de “Aluga-se um Namorado”, nos dias 12, 13 e 14, no Teatro Morumbi Shopping em São Paulo.
O espetáculo tem Eri Johnson como protagonista. Sucesso de público.
Enquanto isso...
Essa pausa da Juliana Knust na peça é por causa de uma viagem à China.
Ela concorre como Melhor Atriz no prêmio Golden Panda Awards, o mais importante da televisão local, pelo trabalho na série “Estranho Amor”, ainda inédita na Record.
Paola Bracho
O que a princípio parecia uma brincadeira, acabou evoluindo para uma conversa mais séria nos últimos dias.
E, sim, a atriz venezuelana Gabriela Spanic, estrela de “A Usurpadora”, estará na próxima edição de “A Fazenda”. Entra solteira no programa.
A confirmar
O ex-Madonna Jesus Luz e o Capetinha Edílson – parece até proposital – também aparecem fortes na lista de “A Fazenda 17”.
A estreia será na próxima segunda-feira.
Outro mundo
Só a insensibilidade e o menor respeito à saúde das pessoas podem explicar a realização de um jogo de futebol, como foi Bolívia e Brasil, a 4.150 metros de altitude.
Por maior que seja a preparação e os cuidados tomados, isto não passa de um cruel atentado à vida dos atletas.
Papo reto
Existe, sim, um aprochego da Xuxa com a Globo em relação a 2026, mas nada sobre programa de grade.
Na real, a conversa é outra. Trata-se de um quadro de entrevistas que, se aprovado, vai entrar no “Fantástico”. Ela e o convidado em um lugar representativo para ele.
Bate – Rebate
• Em participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, da Globo, Luiz Nicolau entra como Chefe, mandante do sequestro de Samir (Davi Malizia)...
• ... As suas cenas estão previstas para o capítulo do próximo dia 18.
• A Band transmite neste sábado, a partir das 15h, mais uma partida da Liga Saudita...
• ... O confronto entre Al Hilal e Al Qadsiah terá narração de Pedro Martelli com comentários de Leo Jens e Velloso.
• A propósito de Band, Rodolfo Schneider também estará no encontro da IBC...
• ... Trata-se de um evento gigante na área de inovação, equipamentos e tecnologia.
• No dia 15, o Estádio José Alvalade, em Lisboa, será palco do Legends Charity Game reunindo grandes nomes do futebol mundial em uma partida beneficente...
• ... Kaká, Cafu e Roberto Carlos estão confirmados, e a N Sports fará a transmissão exclusiva para o Brasil.
• Paulo Mathias estreia hoje, às 14h, no LinkPodcast com transmissão no YouTube, RecordPlay...
• ... E também irá se envolver com a cobertura de “A Fazenda”
C´est fini
Renata Loures, que apresentava o jornal da Record News, se prepara para reforçar o time do “Domingo Espetacular” na Record.
Numa dessas, pode ser por aí o caminho para a “RN” contratar Gloria Vanique.