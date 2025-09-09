Foto de Raquel Lyra com pistola na mão agrada ala conservadora da política pernambucana
Oposição diz que vai até o papa, se necessário, para denunciar ministros do STF após condenação de Jair Bolsonaro na chamada "trama golpista"
PEGOU BEM…
…entre conservadores, uma foto nas redes sociais em que a governadora Raquel Lyra (PSD) empunha uma pistola Glock calibre 9mm. Na Câmara dos Deputados, o Coronel Meira (PL-PE) classificou o ato como uma “ação louvável” e argumentou que “esse gesto mostra que a governadora está do lado dos que combatem a criminalidade”, disse o deputado à coluna.
‘QUEM TEM BOCA VAI A ROMA’
O ditado popular — uma variante de “quem tem boca vaia Roma” — foi usado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tão logo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu seu voto condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vamos apelar à ONU, à Corte Internacional de Justiça [Corte de Haia] e até ao papa [Leão 14], se for preciso”.
FOGO NAS LATRINAS
O céu de Brasília ficou encardido de fumaça preta depois que um transeunte tocou fogo em dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios — a uma distância de 2km do STF, onde ocorria o julgamento.
A BEM DA VERDADE
Em meio ao julgamento do “mensalão”, PT e PL — duas das legendas mais profundamente envolvidas até a medula no esquema de corrupção — chegaram a propor anistia aos réus do mensalão, ainda que sem anular as condenações criminais. A proposta, no entanto, teria efeito na esfera política.
HOJE, COMO É?
Atualmente, o PL ainda não se acertou sobre qual projeto de anistia deve apresentar. Em meio ao julgamento que o STF convencionou chamar de “trama golpista”, o partido conta votos e não tem a certeza se uma anistia ampla seria aprovada. O PT exorciza a iniciativa, que aos poucos vai perdendo força.
PERNAMBUCO PARA O MUNDO
O senador Humberto Costa (PT) assume, na segunda-feira (15), em Montevidéu, no Uruguai, a presidência do Parlamento do Mercosul (ParlaSul). Atualmente 2º vice-presidente do Senado Federal, o senador pretende “dar prioridade a pautas como a defesa da democracia, o reforço à soberania dos países do continente face a tentativas de interferências externas e ao acordo Mercosul-União Europeia, que está em fase final de análise pelo lado europeu”. Humberto Costa será o primeiro político nordestino a ocupar esse posto.
VOZ DO BRASIL!
O noventão programa de rádio, criado pelo presidente Getúlio Vargas (1882-1954), divide opiniões, mas na Câmara, dez entre dez parlamentares sempre encerram seus pronunciamentos rogando para que sua fala seja incluída na “Voz do Brasil”. O presidente da mesa sempre acata, mas o programa só dedica 20 minutos de notícias da Câmara dos Deputados.
PENSE NISSO!
No bom e necessário latim, “consummatum est” aparece no livro de João, 19,30, após Jesus Cristo tomar uma dose de vinagre, inclinar a cabeça e dizer: “tudo está consumado”.
No ceio bolsonarista “consummatum est” é expressão temporariamente banida. “Nem pensar”, disse o deputado Luciano Zucco (PL-RS) questionado pela coluna se estava entregando os pontos quanto ao julgamento no STF.
O voto do ministro Luiz Fux — antecedido por um pedido de vista — é o momento que o gaúcho espera para “reforçar o propósito de mudar o jogo” nem que seja criando uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar denúncias de abusos de ministros do STF.
Como vi ontem no para-choque traseiro de um caminhão carregado de melancia: “a esperança é a última que morre”.
Pense nisso!