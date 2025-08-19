Câmara quer endurecer regras para deputados que participarem de motins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dino alivia barra de colega, mas instituições financeiras poderão ter de pagar multas pesadas se não cumprirem "cancelamento" de Alexandre de Moraes

Clique aqui e escute a matéria

E AGORA, DINO?

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), se, por um lado “aliviou a barra” do colega Alexandre de Moraes, “sancionado” pela lei “Magnitsky”, por outro, coloca em risco o sistema financeiro nacional. Os desdobramentos não podem recair no lombo da sociedade nem sobre instituições seculares como o Banco do Brasil.

FUTURO DO PLANETA

A deputada Iza Arruda (MDB-PE) voltou de Belém (PA) entusiasmada com o andamento das obras de infraestrutura para receber a COP30 — de 10 a 21 de novembro. Integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a deputada fez parte de uma comitiva de parlamentares que, durante dois dias, visitou as instalações onde ocorrerão os debates e salientou o papel do Parlamento brasileiro nas discussões ambientais globais. “A COP30 é um marco para o Brasil e para o mundo, e nossa responsabilidade é garantir que esse debate produza resultados concretos para o futuro do planeta”.

PUNIÇÃO PARA AMOTINADOS

Chutes e pontapés, xingamentos e amotinamentos estarão proibidos em breve, na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovou regime de urgência para votar projeto de suspende mandato de deputados que se envolverem com confusão no plenário da Casa.

CABOS SUBMARINOS

O presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Luiz Henrique Barbosa, defendeu a ampliação de cabos submarinos, principalmente no litoral nordestino, ressaltando que é importante levar em consideração a “existência de restrições ambientais, como áreas marinhas protegidas”. A explanação foi feita à coluna durante a realização do 5º Simpósio TelComp.

TÔ DE OLHO

O Brasil monitora a distância o envio de embarcações militares norte-americanas à costa da Venezuela, sob pretexto de tirar do poder o presidente Nicolás Maduro. Na Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt disse à imprensa que o país usará toda a força necessária, alegando que Maduro “não é um presidente legítimo”.

DOS MALES, O PIOR

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, engrossa o coro daqueles que encontram dificuldade para impedir o avanço das bets “e suas consequências para as pessoas”, mas defende a destinação de “recursos extras”, via aumento de impostos, para tratar as pessoas dependentes do vício em apostas. “Esse dinheiro deverá ser extraído do aumento de tributos das próprias bets”.

PENSE NISSO!

Começam hoje (20) os trabalhos da CPMI do INSS. Eu começaria por mudar o nome, para não ficar nessa lenga-lenga de dar pseudônimos a problemas sérios e graves, como foi a roubalheira de associações e sindicatos quando meteram a mão no dinheiro de aposentados e pensionistas.

Mais recentemente, alguns estudiosos resolveram atenuar a situação de moradores que residem em regiões precárias. Trocaram “favela” por “comunidade”, mas isso não melhorou a vida daquelas populações.

Na CPMI do roubo aos aposentados deve ser assim, também. A narrativa — palavra que o relator, Ricardo Ayres (Republicanos-TO), não gosta — deve apontar que um grupo de sindicalistas, mancomunado com funcionários da Previdência, meteram a mão no dinheiro dos pensionistas e aposentados.

Cadeia é o mínimo, mas não se assustem se as bancadas governistas e de oposição decidirem passar um verniz nos acontecimentos.

Pense nisso!

