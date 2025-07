O erro gramatical de Moraes e o medo de Bolsonaro de dar entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bolsonaro diz que só dará entrevista após análise da defesa sobre novas decisões do STF. Em Minas, Lula finge jogar truco com Trump

QUANTO MAIS, MELHOR, MAS…

O que mais é inquietante na decisão do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não é nem trocar a conjunção adversativa — mas — pelo adverbio de intensidade mais. O que realmente incomoda é a quantidade exagerada de exclamações. Se fosse sua excelência meu aluno de redação, mandaria refazer o texto, deixando a emoção para as palavras, em vez de recorrer a ênfases emocionais.

MAS AFINAL

O ministro liberou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para conceder entrevistas e concluiu assim: “A Justiça é cega, mais (sic) não é tola!!!!” Cito aqui a jurista Barbara Jordan (1936-1996): “É a razão, e não a paixão, que deve guiar nossas reflexões, nossos debates e nossas decisões”.

ACAMPANDO NO ITAMARATY

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, confidenciou a um parlamentar da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que está morando, praticamente, no Ministério das Relações Exteriores. Zonshine deve ser chamado para explicar à diplomacia brasileira a reação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que criticou o governo brasileiro por cometer uma “falha moral profunda”.

ALIANÇA COM ÁFRICA

O motivo foi a decisão do governo de Lula da Silva (PT) de unir-se à África do Sul na ONU para formalizar uma acusação de genocídio cometido por Israel na Faixa de Gaza. Com razão, o governo de Netanyahu acusa o Brasil de fingir ignorar os ataques do grupo terrorista Hamas.

QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA

No STF, o major do Exército Ailton Barros assumiu ter trocado mensagens com o general Braga Netto contendo críticas às Forças Armadas, mas que tudo não passou de “choradeira de quem perdeu a eleição”.

ENFIM, BOLSONARO CONDENADO

Saiu, na tarde desta quinta-feira (24), a condenação do ex-presidente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por dizer que “pintou um clima” ao encontrar adolescentes venezuelanas na cidade de São Sebastião, periferia de Brasília. A multa pecuniária é de R$ 150 mil.

O FISCO E O CONTRIBUINTE BRASILEIRO

Chega às estantes de especialistas em direito tributário o livro “A Consensualidade no Direito Tributário”. A obra “reúne reflexões jurídicas e práticas sobre como a consensualidade pode transformar as relações tributárias brasileiras”. O lançamento do estudo está marcado para 5 de agosto, na biblioteca do STF.

BLÊFE DE BUTECO

Como quem finge ter um ás de copas, o presidente Lula repisa seus argumentos contra o governo norte-americano. Seu discurso no Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas Gerais, mais se parece com a conversa de quem está blefando.

PENSE NISSO!

E agora, Moraes?

Impedido pelo ministro do STF de viajar ao exterior, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) embarcou com destino aos Estados Unidos.

No X, do Val disse que seu “passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido e sem restrições”. Voou!

Quando a Primeira Turma decidiu — por unanimidade — manter o bloqueio do passaporte do senador, a Polícia Federal foi notificada, mas informou que não cabia a ela a ação de apreensão do documento.

Neste caso, parece que alguém comeu mosca: esqueceram de informar ao Itamaraty do bloqueio.

Pense nisso!