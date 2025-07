Decisão de Hugo Motta de barrar reunião no recesso irrita bolsonaristas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo corta mais de 850 mil integrantes do Bolsa Família, enquanto CNJ tenta impedir projeto que derruba obrigatoriedade do protocolo de gênero

VOU, MAS VOLTO!

A oposição chiou, tripudiou, sapateou, mas não conseguiu que o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), revogasse proibição para que parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunissem e aprovassem um manifesto contra as medidas de “cerceamento de liberdade” impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

‘AGUARDE-ME!’

Idealizador do movimento, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), disse à Rádio Jornal que a reunião não aconteceu para evitar conflitos com a direção da Casa Legislativa. “Acusam-nos de sermos radicais, extremistas, de sermos os parlamentares do ódio, mas, ao contrário de tudo isso, temos subserviência até para nos submetermos a uma decisão ilegal. Vamos cumprir — só não sei até quando”. Fim de reunião!

TESOURADA

O corte no Bolsa Família, outrora a menina dos olhos do petismo, foi tão significativo — quase 900 mil famílias deixaram o programa — que já há quem chame o benefício de “bolsa do eu sozinho”.

IGUALDADE, MAS NEM TANTO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou nota técnica contra um projeto de decreto legislativo apresentado pela deputada Bia Kicis (PL-DF), que tem por objetivo sustar resolução do próprio CNJ que obriga o uso do “protocolo de gênero” nas decisões judiciais.

COMO É, MESMO?

Na prática, a Justiça — ao analisar e julgar processos — deverá levar em consideração as “desigualdades de gênero”. O CNJ considera que o projeto de Bia Kicis “apresenta aspectos de desigualdade”.

A PROPÓSITO

Para o STF, se o “best-seller” corroborar com suas teses, vale até citação — muito mais, até, do que alguns juristas do tribunal. Nesta terça-feira (22), o perfil do tribunal no X repostou uma entrevista do cientista político norte-americano Steven Levitsky: “O Brasil é hoje um sistema mais democrático do que os Estados Unidos”, disse o autor de “Como as Democracias Morrem”.

PURA IRONIA

Parafraseando o imortal fluminense Paulo Coelho: Na Margem do Lago Paranoá Eu Sentei e Bebi [café].

EM TEMPO

O lago é artificial e foi formado na bacia do rio Paranoá para amenizar o clima seco de Brasília. Nas suas margens estão lindíssimas mansões, bares, cafeterias e restaurantes, sempre cheios de autoridades.

PENSE NISSO!

Por meio de uma pessoa próxima de uma das vítimas da censura prévia do ministro Alexandre de Moraes, faço chegar às suas mãos uma receita de affogato de café com sorvete de milho verde.

Ingredientes: uma bola de sorvete e uma caneca — dessas de 300ml — repleta de café com notas de frutas vermelhas e acidez elevada.

Saindo de Brasília, no sentido Sul, pego a BR-060 e dirijo 132km até chegar à Pamonharia Jerivá. A estrada é “um tapete”, apesar dos inúmeros quebra-molas.

— Conhece-se o caráter dos motoristas de uma determina região pela quantidade de lombadas de suas estradas. O Brasil é “campeão moral” de quebra-molas.

No Jerivá é onde eu encontro o melhor sorvete de milho verde: sempre fresquinho e com pouca gordura hidrogenada.

O café é um “bourbon vermelho”, com notas de baunilha e jabuticaba, vindo diretamente da serra do Salitre, no cerrado de Minas Gerais.

A água quente eu levo numa dessas térmicas de marca sofisticada.

Sento-me à mesa, passo o café coado — no coador de papel. Como são 300ml, eu despejo no coador 24g de café moído, não muito fino: com a mesma textura da areia da praia de Boa Viagem.

Passo o café, despejo a bola de sorvete e deixo a clientela literalmente com água na boca.

Ao meu lado, sempre assediado pelos consumidores da pamonharia, está um dos alvos das exigentes decisões do ministro Moraes. Peço seu comentário.

- Shlurp! [onomatopeia de quem lambes os lábios]. Não mais que isso! Os olheiros do Judiciário estão por todos os cantos.

Pense nisso!