IOF: Alexandre de Moraes dá razão ao governo Lula, enquanto comando do Congresso se cala diante da derrota

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lula compra nova briga com o Congresso e veta aumento do número de deputados; Câmara impõe derrota a invasores de propriedades antes do recesso

Clique aqui e escute a matéria

‘VITÓRIA DA CONSTITUIÇÃO’

O advogado-geral da União, Jorge Messias, “soltou foguetes” ao comemorar a derrota que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs ao Congresso Nacional ao permitir a volta da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). “Embora a solução adotada pelo STF haja sido concebida em caráter tipicamente decisório, ela não desconsiderou o produtivo diálogo estabelecido entre os Poderes. Que a harmonia entre eles prevaleça”, tripudiou Messias.

COMENTAR O QUÊ?

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se recusaram a comentar a decisão do STF. Em particular, Motta confidenciou a um líder que Alexandre de Moraes “desmoralizou os congressistas”.

NA OMISSÃO DA CÚPULA…

…a oposição tripudiou sobre Moraes. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), “soltou os cachorros” contra “a intromissão” do ministro do STF. “Um ministro que nunca teve um voto mandando mais do que 594 parlamentares eleitos pelo povo”.

SURFANDO NA ONDA

“Vitaminado” por uma leve recuperação no prestígio junto à população, o presidente Lula da Silva (PT) vetou o projeto aprovado na Câmara e no Senado que aumentava o número de deputados de 513 para 531 representantes estaduais.

ARGENTINA NÃO É BRASIL

Presa por corrupção, a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner terá de devolver aos cofres públicos US$ 537 milhões, por ter imposto um prejuízo à Nação em contratos rodoviários. “Caso gravíssimo de corrupção”, afirmou a Justiça de Buenos Aires.

NÃO ÀS INVASÕES

No fechamento do semestre, a Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que autoriza as polícias estaduais removerem — sem decisão judicial — invasores de propriedades privadas.

CONTRA

“Ataque brutal ao direito à moradia. O projeto abre caminho para despejos violentos”, disse a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ).

A FAVOR

“Não dá pra admitir mais esse crime em pleno 2025! Não é possível liberar a bagunça dos movimentos aliados do PT no campo”, reconheceu o deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio.

PENSE NISSO!

Quando será que o país vai pôr um basta no STF e impedir que um juiz — sozinho — derrube uma decisão tomada pela maioria do Congresso Nacional?

Uma vez, logo no início do seu mandato, eu disse que o presidente da Câmara era um frouxo. Hoje, o adjetivo cabe também para o presidente do Senado. O Brasil está tão entregue a aventureiros que os congressistas fariam um bem danado ao país se tivesse coragem de enquadrar o Judiciário.

Nem que fosse para cantar os versos de Riachão (1921-2020):

“Cada macaco no seu galho

Xô xuá.”

Pense nisso!