Líder do governo no Congresso defende aplicação imediata da reciprocidade contra tarifas de Trump

O Vietnã tem interesse em comprar o café brasileiro. Almir Rouche, atração do Festival do Café de Taquaritinga, é o entrevistado do Café & Conversa

‘UM CHOPP PRA DISTRAIR’

Pernambucano de Garanhuns, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), é um dos que defendem o “imediato emprego da lei das reciprocidades” contra o pacote tarifário do presidente Donald Trump. Este ano Randolph Frederich — conforme sua certidão de nascimento — não encontrou tempo para ir ao Festival de Inverno de Garanhuns, realizado de 10 a 27 de julho. “Adoraria, mas acho que não conseguirei”.

‘GOOOOOOD MORNING, VIETNAM!’

Quem não se recorda do grito de locutor de rádio AM, interpretado por Robin Williams (1951-2014), no filme homônimo dirigido por Barry Levinson? Com essa onda de tarifaço, confirmo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o interesse do governo vietnamita em comprar o café produzido em Mato Grosso e Rondônia. Os Estados Unidos compraram do Brasil, em 2024, o equivalente a 50 milhões de sacas de 60 quilos de café.

BEM NA FITA

A indicação da procuradora Marluce Caldas para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem um quê de infidelidade partidária. Seu sobrinho, João Henrique Caldas (PL) — conhecido como JHC — atualmente é prefeito de Maceió (AL), única capital do Nordeste em que Jair Bolsonaro (PL) venceu Lula nas eleições de 2022. A expectativa é de que nos próximos dias, o prefeito do Recife, João Campos, presidente nacional do PSB, organize uma grande festa para receber JHC como novo filiado, numa grande festa estilo Terra dos Marechais.

BRIGA NOS CONDOMÍNIOS

Quem mora em condomínio sabe como são massantes e improdutivas as reuniões no domingo pela manhã — muitas vezes atravessam a hora do almoço. Grande parte delas acontece para resolver pendências sobre vaga na garagem, roupa estendida na sacada ou mesmo barulhos insuportáveis — de todos os tipos — no meio da noite.

ARBITRAGEM PRIVADA

Projeto do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A proposta institui a arbitragem como possibilidade legal para resolver querelas condominiais.



PREPAREM O GORRO…

…e o cachecol também. De 7 a 10 de agosto, tem festa na Capital Pernambucana do Café. Taquaritinga realiza a 6ª edição do Festival Café Cultural. Uma das atrações, Almir Rouche, é o entrevistado do Café & Conversa, da Rádio Jornal, neste sábado (12). Você não faz ideia de qual é o método de preparo de café do músico de Serra Negra. Confira!

PENSE NISSO!

Hoje eu tenho um recado para as feministas de ocasião — aquelas que gritam em defesa dos direitos das mulheres, desde que o violador não seja um dos seus aliados.

Há uma semana, o governo brasileiro foi anfitrião da cúpula dos Brics e inundou suas redes sociais com imagens de chamegos afetivos com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi.

Nesta sexta-feira (11), a ativista iraniana Narges Mohammadi, prêmio Nobel da Paz de 2023, comunicou às autoridades internacionais e à Organização das Nações Unidas (ONU) ter sido “ameaçada direta e indiretamente, com a ‘eliminação física’, por agentes do regime” iraniano.

O governo brasileiro poderia, no mínimo, cobrar explicações ao embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadiri,.

Caberia, também, um post de solidariedade nas redes sociais — por aqueles e aquelas que defendem direitos humanos pelo mundo afora.

Pense nisso!