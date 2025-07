Motta e Alcolumbre dizem que Congresso está pronto para defender economia após tarifaço de Trump contra o Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Congresso e Planalto alinhados contra o tarifaço — embora o Executivo se mostre inquieto com o silêncio de governadores, como Consórcio Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

CONGRESSO CONTRA TRUMP

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), passaram o dia elaborando nota conjunta defendendo o diálogo, enfatizando que se o Brasil precisar dar uma resposta que seja “nos campos diplomático e comercial”. O Congresso está pronto “para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia (…) e da proteção dos empregos dos brasileiros”.

TARIFAÇO FUTEBOLÍSTICO

Há quem diga — sem exagero no vernáculo dos campos de futebol — que não há o que se esperar de fair play do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano). Embora outros advoguem que o presidente Lula da Silva (PT) “cavou a falta”: forçou a barra. Logo, melhor seria chamar o VAR — mas quem seria o juiz do VAR?

MODE ZEN

No Planalto, reina uma certa inquietação com líderes de países integrantes do Brics — principalmente Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. “É o tipo de comportamento de quem se finge de morto para não ser importunado”.

JÁ A CHINA…

…mostrou que não é de “fugir da raia”. O porta-voz do governo, Mao Ning, lembrou que o país “sempre se opôs ao uso excessivo do conceito de segurança nacional e acredita que guerras tarifárias não têm vencedores”.

SILÊNCIO DO NORDESTE

Não passou em branco, entre assessores do presidente Lula, o silêncio dos governadores nordestinos, região que poderá ser altamente impactada com a decisão da Casa Branca.

EMPREGO E SOBERANIA

Palavras usadas pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao dizer no “X” que “é hora de defender o que é nosso: comércio justo, diálogo equilibrado e soberania”.

BRASIL NÃO É CANADÁ

O líder do PT, deputado Lindberg Farias (RJ), chegou a insinuar um comentário comparando a reação de políticos canadenses, logo após Trump impor duras medidas contra o vizinho. Logo desistiu.

PENSE NISSO!

Parece que o governo brasileiro não está podendo escolher com quem se aliar neste momento.



Aí, fica Lula alfinetando o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), e o líder do PT descarregando suas análises sonsas, creditando aos Bolsonaros — pai e filho — como se eles tivessem todo esse traquejo na Casa Branca.

O Brasil já viu que a esquerda festiva voltou aos tempos de centros acadêmicos universitários e deu para queimar bonecos de Trump.



Então, é melhor esperar a poeira assentar, reconhecer que Lula prefere o diálogo com democracias de mentirinha e se armar com o arsenal que tem: a sociedade, o Parlamento e as pessoas de bom senso.

Pense nisso!













?