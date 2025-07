Lula e Cristina Kirchner trocam afagos e juras de admiração eterna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

INVENTANDO MODA

Ganha um mapa-múndi de cabeça para baixo quem descobrir o que, afinal, fará um técnico do “Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica para Subsidiar Políticas Públicas Preditivas criado pelo IBGE com objetivo de “antecipar cenários futuros”. Só digo uma coisa: não tem futuro uma política pública que antecipe cenários passados.

DOIS IGUAIS

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (Justicialista) considerou como “ato político de solidariedade” a visita do presidente Lula da Silva (PT) ao seu apartamento no bairro de Constitución, em Buenos Aires.“Lula também foi perseguido, usaram a guerra jurídica contra ele, chegando a prendê-lo, e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida”.

MAMARRACHOS!

Do lado de fora do apartamento de CK, dezenas de manifestantes gritavam o nome da ex-presidente — e de Lula também. Solitário, encostado em um poste, um “alheio” militante contrário ao kirchnerismo observava enquanto dizem em tom de desdém: “¡Son unos mamarrachos!” — uma forma bem portenha de chamar alguém de idiota.

IA X IH

Nem tudo é inteligência artificial. Por vezes, falta até a inteligência humana. Mas especialistas estão acabrunhados com a sede com que o governo e os blogueiros amigos têm usado a inteligência artificial para qualquer crítica à oposição ou quando insistem em defender o governo que os sustenta. “Eu não troco vocês todos por uma inteligência artificial que eu ainda não conheço e vocês eu conheço bem”, para que IA com uma inteligência humana assim?

‘SEU MICROFONE ESTÁ DESLIGADO’

“U vas víkliuchen mikrafón” -- é claro que estou fazendo um brincadeira com a inteligência artificial, mas a frase acima: “U vas víkliuchen mikrafón” é como o presidente Lula da Silva (PT) deve se dirigir ao presidente russo, Vladimir Putin, durante a cúpula dos Brics. Putin não virá ao Brasil por não confiar que o governo brasileiro deixaria de cumprir uma ordem de prisão contra ele emitida pelo Tribunal Penal Internacional, por crimes de guerra. Putin participará do encontro do Brics, por vídeo conferência. É mais garantido.

TEM OUTRO JEITO

Leio que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está propondo limitar o acesso de partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal (STF) em ações contra o Congresso Nacional. É simples: basta o Judiciário não se meter onde não deve.

FARRA DE BARRAQUEIROS

O Psol, legenda que mais aciona o Poder Judiciário, já está sendo chamado de “rabada de dona Neusa”, uma referência a um quiosque improvisado na avenida S2, entre o anexo da Câmara dos Deputados e o STF. É lá, ao lado da dona Neusa, na hora de comer a marmita, que o partido debate suas estratégias, enquanto saboreia uma rabada com agrião…

PENSE NISSO!

E se assim, de soslaio, eu perguntasse: “qual é a diferença entre o Gabinete do Ódio e o Gabinete BBB?

O primeiro foi uma engenhosidade rudimentar, criada por assessores palacianos e comandada pelo vereador fluminense Carlos Bolsonaro (PL). O objetivo? Atacar quem ousasse abrir o bico para falar mal do governo do pai, Jair Bolsonaro (PL).

Já o Gabinete BBB — Talvez a mais sutil crítica de petistas e seus patrocinadores — mirando os três bês: bilionários, bancos e bets. Se vai pegar, eu não sei. Mas já promete polêmica: os “espertinhos” palacianos omitiram um possível quarto bê: blusinhas compradas nos portais chineses que continuam sendo taxadas. Isso eles não dizem.

Pense nisso!