Brasil vai mal: pesquisa aponta que brasileiros sentem vergonha dos Poderes da República

DESCULPAS ESFARRAPADAS

A deputada Erika Hilton (Psol-SP) disse que foi ingênua e que vai tomar mais cuidado. Ela contratou dois assessores que cuidam da maquiagem e de suas madeixas. “Fui ingênua ao não tomar os cuidados necessários para evitar que narrativas fossem construídas. Estamos totalmente tranquilos e fazendo tudo correto. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque, do lado de lá, a verdade não importa”.

PROVIDÊNCIAS

A deputada ainda não demitiu os assessores nem reconheceu desvio de função. O Tribunal de Contas da União (TCU) deve ser provocado a investigar o caso.

NO MESMO BALAIO

Do presidente da República, Lula da Silva (PT), passando pelo Congresso Nacional e desaguando no Supremo Tribunal Federal (STF), a popularidades dos três Poderes envergonha o país — conforme dados da pesquisa DataFolha, divulgada no último sábado (28).

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ANTECIPADA

Com as pesquisas apontando dificuldade do governo em recuperar seu prestígio junto à opinião pública, ao menos oito ministros já informaram ao Planalto que não passarão juntos a “ceia ministerial” nos festejos de fim de ano. O prazo para que ministros de Estado que pretendem concorrer nas próximas eleições se desincompatibilizem é de seis meses antes do pleito.

LI NAS @S

“Culpar as plataformas pelas postagens dos usuários é tão estúpido quanto culpar um carteiro pelo conteúdo das cartas” — @pizzolatto.professor

NÃO É BOM SINAL

O Ministério da Educação estuda plano para “amortecer” impacto da inadimplência do Fies que já ultrapassa 59%. São quase R$ 100 bilhões de dívida acumulada.

DOIS PESOS…

…duas medidas. À comunidade internacional, o presidente do Brasil se apresenta como mediador da paz. Internamente, Lula atiça um conflito de classe ao insuflar uma “guerra” de pobres contra ricos.

PENSE NISSO!

Tive a satisfação de assistir a um show — o último, por sinal — de Raul Seixas (1945-1989), no Ginásio Nilson Nelson, aqui em Brasília. Comovente.

Mas a mensagem desse encontro não é de comoção. É de gratidão!

Raul Santos Seixas completaria 80 anos neste sábado. E, se tivesse de escolher apenas uma de suas centenas de músicas, eu ficaria com “As Profecias”, do LP “Mata Virgem”(1978), composta numa profícua parceria com Paulo Coelho, dizendo que “o mundo se acaba um dia:

“Os símbolos do apocalipse

Os séculos de Nostradamus

A fuga geral dos ciganos

Está em qualquer profecia”

Pense nisso!