Supremo estabelece segurança vitalícia para seus ministros — e o contribuinte paga a conta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Temendo nova derrota no projeto do IOF, a ministra Gleisi Hoffmann abriu as torneiras, liberando recursos de emendas parlamentares.

GABINETE DOS BOCOIÓS

Nem é necessário ler o filósofo Baruch Spinoza (1632-1677) para entender que o tal do “gabinete do ódio”, comandado, segundo a Polícia Federal, pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL) era um bando de aloprados querendo destruir seus odiados: "o ódio é apenas uma tristeza que acompanha a ideia de uma causa externa. Vemos, além disso, que aquele que odeia se esforça para afastar e destruir a coisa que odeia.”

MATAMBRE A LA PIZZA

O PT encomendou ao ex-ministro da Comunicação Social, deputado Paulo Pimenta (RS), a “honrosa missão” de representar o partido nas manifestações de apoio à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção. imenta disse ao PlatôBr que “há muita semelhança com o processo contra Lula”, também condenado por corrupção no esquema da operação Lava Jato. Como até Pimenta sabe, Lula não foi absolvido. E Cristina Kirchner vai cumprir a pena em casa.

NO LOMBO DO CONTRIBUINTE

Na terça-feira (17), foi o Congresso Nacional que criou um gabinete para abrigar a nova liderança de oposição ao governo. Agora (18), é a vez do Supremo Tribunal Federal (STF) “espetar” no lombo do pagador de impostos uma despesa que ainda não teve seu valor revelado.

SEGURANÇA 24 HORAS

A partir de agora, todos os ministro aposentados do STF terão direito a segurança particular, mesmo com o tribunal já dispondo de sua Polícia Judicial. A proteção foi pedida pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que alegou “atentados e ameaças a integrantes do Poder Judiciário”, sem mencionar um caso específico.

MESÁRIO LEGAL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com a inscrições abertas para o Prêmio Mesário Exemplar — que tem por objetivo “valorizar a atuação dos milhares de colaboradores” que tenham trabalhado como mesários durante as eleições. Inscrições na página do TSE.

ABRINDO AS TORNEIRAS

Em Brasília, é sabido que, nos meses que não têm erre no nome — maio, junho, julho e agosto — nunca chove por aqui. Mas, por esses dias, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, abriu as torneiras, liberando recursos de emendas parlamentares. O governo Lula não quer sofrer nova derrota sobre o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Fiscais)

OUVIDO DE MERCADOR

Até aqui, faltou aos petistas a disposição desenfreada com que xingavam o Banco Central toda vez que o Copom (Comitê de Política Monetária) aumentava a taxa de juros. Agora, reina um mórbido silêncio pelas as bandas das salas de petistas graduados, sabedores de que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, foi colocado no cargo pelo governo do PT!

PENSE NISSO!

Há momentos em que é preciso recomendar um pouco mais de responsabilidade no uso do discurso “woke” da esquerda brasileira.

Vamos pegar como exemplo, a simpatia quase nojenta que esses militantes têm por grupos terroristas, como o Hamas, por exemplo. O presidente Lula chegou a afirmar que, como nem a ONU — “que é a ONU” — tinha feito essa classificação, não seria ele quem a faria.

Agora mesmo, um grupo de parlamentares brasileiros está em Buenos Aires, na Argentina, para prestar solidariedade à ex-presidente Cristina Kirchner condenada a seis anos de prisão domiciliar por envolvimento em um esquema de corrupção no seu governo - entre 2007 e 2015.

Nas ruas da capital argentina, deputados brasileiros — que viajaram com à custa do honesto pagador de impostos — disseram que “um tribunal machista” havia condenado uma presidenta (sic) honesta.

Ou seja: a justiça só é válida quando lhes beneficia. Se for para punir, não vale.

Pense nisso!