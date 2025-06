STF libera o forrobodó: Gilson Machado, sanfoneiro da Brucelose, foi solto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ADIADO O ARRASTA-PÉ

De um político com trânsito no governo Bolsonaro (PL), ao ser informado da prisão do ex-ministro Gilson Machado: “rapaz, o Gilson é voluntarioso. Ele deve ter passado no consulado, tratado mesmo do passaporte do pai e tomado intento para saber como é todo o procedimento”.

RASTEIRA NOS APOSENTADOS

A decisão do presidente Lula da Silva (PT) de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar “todas as ações contra a União” que tenham sido movidas por aposentados e pensionistas - vítimas de descontos fraudulentos pelo INSS, - “certamente vai retardar os processos de quem pediu indenização e ameaçar o pagamento por dano moral”, como disse à coluna o advogado previdenciário, Rômulo Saraiva.

É O FIM!

O plano de sobrevivência do PSDB bateu asas. A fusão com o Podemos naufragou porque os tucanos defendiam rodízio no comando no novo partido, enquanto o Podemos exigia presidência fixa, compartilhada a cada quatro anos.

CITE SOLEIL

Também conhecida como Cidade do Sol, Cite Soleil é uma das maiores favelas de Porto Príncipe, capital do Haiti. A comuna foi visitada pelo presidente Lula, durante o seu segundo mandato, seis meses após o terremoto de janeiro de 2010.

FUNDO ESPECIAL

Ontem, (13), o governo brasileiro anunciou investimentos da ordem de US$ 5 milhões para constituir um fundo especial voltado ao desenvolvimento do Caribe. Uma parte vai para a segurança no país caribenho.

SOL NASCENTE

A maior favela do país, localizada a 30km do Palácio do Planalto, não conta com saneamento básico, e a maioria das ruas sequer é calçada. O Sol Nascente enfrenta uma onda de violência jamais vista.

TAXAÇÃO ÀS BETS

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável montou um poderoso lobby no Congresso Nacional para evitar o aumento da alíquota de impostos de 12% para 18%. “Não podemos aceitar uma alteração dessa maneira. Isso acaba inviabilizando boa parte das operações”, disse o presidente da entidade, Fernando Vieira. Fazer o quê?

A GATA CAFÉ

Premiado álbum do acordeonista Toninho Ferragutti, “A Gata Café” foi uma das descobertas em uma dessas “librerías usadas” de Buenos Aires. Por lá, os portenhos também chamam esse tipo de negócio de “librerías de viejo” - o que, por aqui, conhecemos por sebo. O músico paulista reúne um time de primeira: Cássio Ferreira no sax, Vinícius Gomes no violão, Thiago do Espírito Santo no baixo e a bateria a cargo de Cléber Almeida. “A Gata Café” é uma profunda viagem pelos diferentes ritmos brasileiros. A coluna recomenda!

PENSE NISSO!

Viralizou nas redes sociais uma video com a princesa do Japão, Kako Akishino, embarcando na classe econômica de um voo entre Campinas (SP) e Campo Grande (MS).

Muitos “analistas” e “especialistas” em gastos públicos comemoraram com um “omedetou” [parabéns, em japonês], fazendo comparações com as despesas nababescas do chefe do Poder Executivo local.

Primeiro, importa destacar: não há primeira classe entre as duas cidades brasileiras. Depois, o país - no caso, o Brasil - está mal acostumado com presidentes que, como Lula, dizendo: “não importa quanto eu gasto, mas quanto eu levo em investimentos”.

Por enquanto, de concreto, mesmo, só as notas fiscais - cujos valores somente as gerações futuras é que conhecerão valores, em função do silêncio imposto.

Se, na frase popular, “o uso do cachimbo deixa a boca torta”, o que se constata é que, do Palácio do Planalto aos mais longínquos torrões sertanejos, os gestores adoram torrar [com as necessárias desculpas pelo trocadilho] o dinheiro de quem paga imposto.

Pense nisso!