Federação União Progressista estreia cobrando ajuste nas contas do governo Lula

Mesmo assim, a federação ocupa cargos no governo. Na outra ponta do noticiário, o PT prestou solidariedade a Cristina Kirchner condenada por corrupção

AVANT-PREMIÈRE

A federação União Progressista - formada pelo União Brasil e o Partido Progressistas fechou questão para que seus parlamentares votem contra a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, na noite desta quarta-feira (11) para compensar a revogação parcial do decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

À coluna, o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) afirmou que “ou o governo se empenha para fazer cortes radicais nas suas despesas”, ou a federação vai fazer valer seu poder para barrar as votações. “Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. O governo quer tapar os rombos e fazer populismo eleitoreiro, em véspera de eleição, à custa do contribuinte”.

MANTRA

Manoel Isidório de Santana Júnior é militar da reserva da PM da Bahia e também pastor da Assembleia de Deus. É comum encontrá-lo no Salão Verde entoando hinos de louvor, sempre com a Bíblia nas mãos. O deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) não é adepto do conceito de “Bancada Evangélica”. “Para mim, a família está acima de tudo. Homem mais mulher é igual à família”. Segundo ele, o que falta no Parlamento brasileiro é “mais pauta de costumes” e menos projetos econômicos. “O problema é a ganância de alguns empresários. Não tem dinheiro que sobre. E sempre falta para os pobres”. Terminada a nossa entrevista, ele entra cantando no plenário. Soa a compainha, o deputado se cala.

SURPRESA NENHUMA

O PT não consegue fazer diferente. Ontem, a legenda divulgou nota de apoio à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner (Justicialista), condenada a seis anos de cadeia por corrupção. Segundo o Partido dos Trabalhadores, a ex-senadora “é a maior vítima da violência política”.

NA AGENDA

O governo da Ucrânia enviou um ofício solicitando audiência ao presidente Lula da Silva (PT) durante a cúpula do G7, no Canadá, entre 15 e 17 de junho. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky - que assim como Lula participará como convidado - quer discutir com o presidente brasileiro a guerra com a Rússia e buscar apoio político.

PENSE NISSO!

Assim é fácil fazer oposição: a federação União Progressista ocupa quatro ministérios e, ainda assim, decidiu emparedar o governo Lula.

A decisão de obstruir votações é uma medida democrática, usada por quem faz oposição. Quando não estava no poder, o PT de Lula também o fez.

Salutar seria se a recém-formada federação entregasse os cargos e se posicionasse, de fato, como um grupo oposicionista.

Pense nisso!