Deputados devem rejeitar proposta de aumento do IOF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

50 ANOS EM OITO

O aniversário do deputado Ricardo Salles (Novo-SP) - quando completou meio século de vida - não poderia ter sido mais alvissareiro. Pesquisa interna da legenda aponta que uma das vagas ao Senado “já está no papo”.

DEPOIS NÃO DIGA…

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), avisou o Planalto antes de correr para as redes sociais e informar que a maioria dos líderes partidários quer derrotar o governo e rejeitar o projeto de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

…QUE NÃO AVISE

O líder do PT, Lindberg Farias (RJ), ainda tentou “puxar” um argumento dizendo que “o andar de cima” não quer aliviar a situação do “andar de baixo”. Não colou. Enquanto a equipe econômica não apresentar um plano de cortes de gastos, nada poderá ser feito.

NEM PENSAR

Sobre a mesa, repousava um mapa com siglas e palavras abreviadas - algumas com nomes de parlamentares. O assunto do cabeçalho era a perda de mandato da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Um integrante da reunião informal contou à coluna que a Casa Legislativa “não vai entregar de bandeja ao Judiciário [ministro Alexandre de Moraes] a cabeça de um parlamentar.

PIZZA QUATRO QUEIJOS

Já pode pedir a pizza. Por um apertado placar [4 votos a 3], a maioria dos integrantes da CPI das Bets rejeitou o relatório da senadora Soraya Throniche (Podemos-MS). Ela pedia o indiciamento de 16 pessoas investigadas, entre elas as influenciadoras Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca.

REPESCAGEM PARLAMENTAR

O Senado deve aprovar, semana que vem, um projeto que eleva de 513 para 531 o número de deputados federais. A medida vale para as próximas eleições. Pernambuco, que corria o risco de perder uma cadeira no Parlamento, continuará com 25, mesmo tendo diminuído a população.

‘MEZZO A MEZZO’

Ao participar, em Minas Gerais, de um evento - meio ato público, meio comício - o presidente Lula da Silva (PT) não citou o nome do governador mineiro, Romeu Zema (Novo), e ainda defendeu a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao Palácio Tiradentes.

FORÇA DO HÁBITO

Sempre que quer se apresentar como presidente plural, Lula diz que seu governo “não discrimina nenhum governador”.

PARA MEU TCC

"Eu, se pudesse, iria fazer um decreto: é proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. SILVA, Lula.

PENSE NISSO

Corre à boca miúda, nas hostes do PL, que o mega influenciador, e deputado federal nas horas vagas, Nikolas Ferreira (MG) não tem manifestado efetivo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Contando com quase 18 milhões de seguidores no Instagram, o político mineiro vez ou outro cita o ex-presidente, “mas nada de ‘puxar’ uma campanha contra o processo”. Bolsonaro está inelegível após ter sido condenado por abuso de poder político e “uso indevido dos meios de comunicação”, quando promoveu uma reunião no Palácio da Alvorada com dezenas de embaixadores.

Nikolas tergiversa, mas não assume a causa, como muitos liberais gostariam. “Tem dado uma de Pôncio Pilatos”, aponta uma liderança.

Pense nisso!