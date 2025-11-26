Ponte Rio Morno, que liga Beberibe e Dois Unidos, é entregue nesta quarta (26)
A ponte teve um investimento de R$ 9 milhões e tem cerca de 30 metros de extensão e 14 metros de largura. A obra faz parte da PAC Beberibe
Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura do Recife entregou a Ponte Rio Morno, que liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos e é mais um avanço na implantação da nova via radial que criará um novo acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101.
Com um investimento de R$ 9 milhões, a obra faz parte do PAC Beberibe, que está realizando mudanças na reestruturação urbana na região. A execução da ponte foi feita pela Secretaria de Saneamento (Sesan), com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).
Segundo o prefeito João Campos, este é um dos três pontos necessários para viabilizar a nova radial da cidade, que vai ligar a área até a BR-101.
“O segundo ponto, no canal do Arruda, já está em obra e será inaugurado no início do próximo ano. O terceiro é o contorno de Cajueiro, que conseguimos incluir no PAC e que permitirá completar essa ligação tão esperada.”
Estrutura
A ponte, que tem cerca de 30 metros de extensão e 14 metros de largura, foi construída em concreto armado, incluindo duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios. Ela cruza o Rio Morno na altura da confluência com o Rio Beberibe, utilizando parte do antigo terreno do CT do Santa Cruz.
O trânsito da ponte será em sentido único, de Beberibe para Dois Unidos, com acesso pela Rua Compositor Vinícius de Moraes, seguindo até a Rua General Labatut.
No entorno, foram realizados serviços de manutenção da sinalização, implantação de faixas de pedestres e revitalização da ciclovia.
No total, já foram concluídos 4,8 km da nova avenida, com pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia.
Já estão entregues: o lote 1 (Avenida José dos Anjos até a Rua dos Craveiros), o lote 2 (Avenida Cidade de Monteiro até a Ponte do Rio Morno) e o lote 3 (do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da ETE Minerva, em Dois Unidos).
Serviços de saneamento
Na Bacia do Beberibe está sendo implantado um sistema integrado de esgotamento sanitário que beneficiará 289 ruas dos bairros de Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão e Porto da Madeira.
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) atenderá mais de 50 mil moradores com cerca de 80 km de rede coletora, ramais prediais e ligações intradomiciliares.
Também foi captado R$ 57,5 milhões para as obras de Saneamento Integrado no bairro do Cajueiro, que incluem a extensão da avenida e a urbanização de comunidades vulneráveis. O projeto está em tratativa com a Caixa Econômica.
