Ponte Rio Morno, que liga Beberibe e Dois Unidos, é entregue nesta quarta (26)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ponte teve um investimento de R$ 9 milhões e tem cerca de 30 metros de extensão e 14 metros de largura. A obra faz parte da PAC Beberibe

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura do Recife entregou a Ponte Rio Morno, que liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos e é mais um avanço na implantação da nova via radial que criará um novo acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101.

Com um investimento de R$ 9 milhões, a obra faz parte do PAC Beberibe, que está realizando mudanças na reestruturação urbana na região. A execução da ponte foi feita pela Secretaria de Saneamento (Sesan), com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Segundo o prefeito João Campos, este é um dos três pontos necessários para viabilizar a nova radial da cidade, que vai ligar a área até a BR-101.

“O segundo ponto, no canal do Arruda, já está em obra e será inaugurado no início do próximo ano. O terceiro é o contorno de Cajueiro, que conseguimos incluir no PAC e que permitirá completar essa ligação tão esperada.”

Estrutura

A ponte, que tem cerca de 30 metros de extensão e 14 metros de largura, foi construída em concreto armado, incluindo duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios. Ela cruza o Rio Morno na altura da confluência com o Rio Beberibe, utilizando parte do antigo terreno do CT do Santa Cruz.

O trânsito da ponte será em sentido único, de Beberibe para Dois Unidos, com acesso pela Rua Compositor Vinícius de Moraes, seguindo até a Rua General Labatut.

No entorno, foram realizados serviços de manutenção da sinalização, implantação de faixas de pedestres e revitalização da ciclovia.

No total, já foram concluídos 4,8 km da nova avenida, com pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia.

Já estão entregues: o lote 1 (Avenida José dos Anjos até a Rua dos Craveiros), o lote 2 (Avenida Cidade de Monteiro até a Ponte do Rio Morno) e o lote 3 (do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da ETE Minerva, em Dois Unidos).

Imagens da Ponte Rio Morno - Divulgação

Serviços de saneamento

Na Bacia do Beberibe está sendo implantado um sistema integrado de esgotamento sanitário que beneficiará 289 ruas dos bairros de Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão e Porto da Madeira.

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) atenderá mais de 50 mil moradores com cerca de 80 km de rede coletora, ramais prediais e ligações intradomiciliares.

Também foi captado R$ 57,5 milhões para as obras de Saneamento Integrado no bairro do Cajueiro, que incluem a extensão da avenida e a urbanização de comunidades vulneráveis. O projeto está em tratativa com a Caixa Econômica.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />