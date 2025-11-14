Ciclofaixa do Recife será suspensa neste domingo (16) por causa do segundo dia do Enem
Interrupção temporária ocorre para garantir segurança viária e melhor mobilidade durante a aplicação das provas
Clique aqui e escute a matéria
A ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife não funcionará neste domingo (16) devido ao segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A decisão da Prefeitura tem como objetivo evitar conflitos no trânsito, facilitar a circulação nos principais corredores da cidade e garantir o deslocamento seguro dos participantes até os locais de prova.
Corredor Recife de Esportes e Lazer funcionará normalmente
Apesar da suspensão da ciclofaixa, o corredor Recife de Esportes e Lazer — composto por dois percursos de 11,5 km voltados a corredores e caminhantes — manterá o funcionamento habitual, das 4h às 7h30, com saída do Parque da Jaqueira e do Pina até o Marco Zero.
Após esse horário, as faixas exclusivas deixam de operar para não interferir na mobilidade urbana durante o exame.
O que saber sobre o segundo dia do Enem 2025
Neste domingo (16), os participantes realizam as provas de Matemática e Ciências da Natureza, encerrando a edição deste ano.
Horários importantes:
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h (após esse horário, ninguém entra)
- Início das provas: 13h30
- Término: 18h30
A recomendação dos órgãos de trânsito é que os candidatos saiam de casa com antecedência, considerando possíveis interdições, fluxo intenso e maior movimento no transporte público.