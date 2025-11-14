Ciclofaixa do Recife será suspensa neste domingo (16) por causa do segundo dia do Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Interrupção temporária ocorre para garantir segurança viária e melhor mobilidade durante a aplicação das provas

Clique aqui e escute a matéria

A ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife não funcionará neste domingo (16) devido ao segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A decisão da Prefeitura tem como objetivo evitar conflitos no trânsito, facilitar a circulação nos principais corredores da cidade e garantir o deslocamento seguro dos participantes até os locais de prova.

Corredor Recife de Esportes e Lazer funcionará normalmente

Apesar da suspensão da ciclofaixa, o corredor Recife de Esportes e Lazer — composto por dois percursos de 11,5 km voltados a corredores e caminhantes — manterá o funcionamento habitual, das 4h às 7h30, com saída do Parque da Jaqueira e do Pina até o Marco Zero.

Após esse horário, as faixas exclusivas deixam de operar para não interferir na mobilidade urbana durante o exame.

O que saber sobre o segundo dia do Enem 2025

Neste domingo (16), os participantes realizam as provas de Matemática e Ciências da Natureza, encerrando a edição deste ano.

Horários importantes:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h (após esse horário, ninguém entra)

Início das provas: 13h30

Término: 18h30

A recomendação dos órgãos de trânsito é que os candidatos saiam de casa com antecedência, considerando possíveis interdições, fluxo intenso e maior movimento no transporte público.