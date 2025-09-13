fechar
Mobilidade | Notícia

Linha especial de ônibus é criada para o fim de semana do MIMO, em Olinda

Serviço funcionará até domingo, com valor de R$ 25, com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte

Por Emannuel Bento Publicado em 13/09/2025 às 15:17 | Atualizado em 13/09/2025 às 15:28
Pra&ccedil;a do Carmo, em Olinda, &eacute; principal palco de shows do Carnaval de Olinda
Praça do Carmo, em Olinda, é principal palco de shows do Carnaval de Olinda - BETO FIGUERÔA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Com o objetivo de facilitar o acesso ao MIMO Festival, a Prefeitura de Olinda, o Grande Recife Consórcio de Transporte e o MIMO fecharam uma parceria para a oferta de uma linha especial de ônibus durante este sábado (13/09) e domingo (14/09).

O Expresso MIMO vai operar com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte, no Recife. O valor do serviço é R$ 25. Entenda o funcionamento:

  • Neste sábado (13), veículos sairão do shopping, a partir das 17h, e o retorno está marcado para às 2h da madrugada do dia seguinte.
  • Já no domingo os veículos começarão a circular às 15h, com retorno à 0h.

Leia Também

Vale lembrar que Olinda também está contando com uma programação para o Dia Nacional do Frevo, celebrado neste domingo (14). Na Praça do Carmo, às 17h, haverá uma apresentação da Orquestra Henrique Dias.

Programação do MIMO Festival

Idealizado por Lu Araújo, o MIMO retorna a Olinda após passar pelo Rio de Janeiro, Amarante (Portugal) e pelo  Jazz in Marciac (França).

Nesta edição, a programação transcultural inclui concertos, DJ sets, mostras de cinema, workshops e fóruns de ideias, com artistas de seis nacionalidades (Brasil, França, Portugal, Espanha, Cuba e Ilha da Reunião).

Entre os destaques está o pianista Amaro Freitas, encerrando o festival ao lado de seu septeto na Praça do Carmo.

Do cenário internacional, estão o cubano Roberto Fonseca, com o espetáculo La Gran Diversión; o trio Ibéria, com Carles Benavent, João Frade e Manuel de Oliveira; além de talentos franceses como Anne Paceo, Samy Thiébault, Baptiste Herbin e Nicolas Gardel, em curadoria inédita do Jazz in Marciac.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com mais de 20 anos de história e 61 edições realizadas no Brasil e na Europa, o MIMO Festival já reuniu 2 milhões de espectadores.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
MIMO

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
Fundadora de coletivo feminino do eletrônico, DJ Nadejda se apresenta no Festival MIMO
MÚSICA

Fundadora de coletivo feminino do eletrônico, DJ Nadejda se apresenta no Festival MIMO

Compartilhe

Tags