Linha especial de ônibus é criada para o fim de semana do MIMO, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço funcionará até domingo, com valor de R$ 25, com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte

Clique aqui e escute a matéria

Com o objetivo de facilitar o acesso ao MIMO Festival, a Prefeitura de Olinda, o Grande Recife Consórcio de Transporte e o MIMO fecharam uma parceria para a oferta de uma linha especial de ônibus durante este sábado (13/09) e domingo (14/09).

O Expresso MIMO vai operar com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte, no Recife. O valor do serviço é R$ 25. Entenda o funcionamento:

Neste sábado (13), veículos sairão do shopping, a partir das 17h, e o retorno está marcado para às 2h da madrugada do dia seguinte.

Já no domingo os veículos começarão a circular às 15h, com retorno à 0h.

Vale lembrar que Olinda também está contando com uma programação para o Dia Nacional do Frevo, celebrado neste domingo (14). Na Praça do Carmo, às 17h, haverá uma apresentação da Orquestra Henrique Dias.

Programação do MIMO Festival

Idealizado por Lu Araújo, o MIMO retorna a Olinda após passar pelo Rio de Janeiro, Amarante (Portugal) e pelo Jazz in Marciac (França).

Nesta edição, a programação transcultural inclui concertos, DJ sets, mostras de cinema, workshops e fóruns de ideias, com artistas de seis nacionalidades (Brasil, França, Portugal, Espanha, Cuba e Ilha da Reunião).

Entre os destaques está o pianista Amaro Freitas, encerrando o festival ao lado de seu septeto na Praça do Carmo.

Do cenário internacional, estão o cubano Roberto Fonseca, com o espetáculo La Gran Diversión; o trio Ibéria, com Carles Benavent, João Frade e Manuel de Oliveira; além de talentos franceses como Anne Paceo, Samy Thiébault, Baptiste Herbin e Nicolas Gardel, em curadoria inédita do Jazz in Marciac.

Com mais de 20 anos de história e 61 edições realizadas no Brasil e na Europa, o MIMO Festival já reuniu 2 milhões de espectadores.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />