Linha especial de ônibus é criada para o fim de semana do MIMO, em Olinda
Serviço funcionará até domingo, com valor de R$ 25, com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte
Com o objetivo de facilitar o acesso ao MIMO Festival, a Prefeitura de Olinda, o Grande Recife Consórcio de Transporte e o MIMO fecharam uma parceria para a oferta de uma linha especial de ônibus durante este sábado (13/09) e domingo (14/09).
O Expresso MIMO vai operar com pontos de embarque e desembarque no Shopping Plaza, localizado no bairro de Casa Forte, no Recife. O valor do serviço é R$ 25. Entenda o funcionamento:
- Neste sábado (13), veículos sairão do shopping, a partir das 17h, e o retorno está marcado para às 2h da madrugada do dia seguinte.
- Já no domingo os veículos começarão a circular às 15h, com retorno à 0h.
Vale lembrar que Olinda também está contando com uma programação para o Dia Nacional do Frevo, celebrado neste domingo (14). Na Praça do Carmo, às 17h, haverá uma apresentação da Orquestra Henrique Dias.
Programação do MIMO Festival
Idealizado por Lu Araújo, o MIMO retorna a Olinda após passar pelo Rio de Janeiro, Amarante (Portugal) e pelo Jazz in Marciac (França).
Nesta edição, a programação transcultural inclui concertos, DJ sets, mostras de cinema, workshops e fóruns de ideias, com artistas de seis nacionalidades (Brasil, França, Portugal, Espanha, Cuba e Ilha da Reunião).
Entre os destaques está o pianista Amaro Freitas, encerrando o festival ao lado de seu septeto na Praça do Carmo.
Do cenário internacional, estão o cubano Roberto Fonseca, com o espetáculo La Gran Diversión; o trio Ibéria, com Carles Benavent, João Frade e Manuel de Oliveira; além de talentos franceses como Anne Paceo, Samy Thiébault, Baptiste Herbin e Nicolas Gardel, em curadoria inédita do Jazz in Marciac.
Com mais de 20 anos de história e 61 edições realizadas no Brasil e na Europa, o MIMO Festival já reuniu 2 milhões de espectadores.
