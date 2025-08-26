fechar
Mobilidade | Notícia

Motorização: Quase metade dos lares brasileiros tem ao menos um carro e 26% uma motocicleta

Os dados são do IBGE e acendem um alerta, mais uma vez, sobre a precarização do transporte público coletivo no Brasil e a explosão do uso das motos

Por Roberta Soares Publicado em 26/08/2025 às 12:45 | Atualizado em 26/08/2025 às 12:48
Quase metade dos domicílios no País, ou 48,8% em 2024, possui ao menos um carro
Quase metade dos domicílios no País, ou 48,8% em 2024, possui ao menos um carro - Guga Matos/JC Imagem

A motorização da população brasileira segue crescendo ano a ano, cada dia mais individual, acendendo um alerta, mais uma vez, sobre a precarização do transporte coletivo do País. Uma nova pesquisa da Pnad-Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira (22/8), revelou um novo avanço significativo na motorização dos lares brasileiros.

Quase metade dos domicílios no País, ou 48,8% em 2024, possui ao menos um carro, um aumento de 1,2 ponto percentual em comparação com 2016. E como esperado: o número de propriedades com motocicletas também registrou crescimento expressivo, com mais de um quarto dos imóveis (25,7%) tendo esse tipo de veículo.

A posse de veículos no Brasil tem demonstrado uma evolução notável ao longo dos últimos oito anos. Em 2016, 47,6% dos lares brasileiros possuíam pelo menos um carro. Essa proporção teve um aumento, alcançando 49,4% em 2019, e, embora tenha registrado seu pico em 2022 com 49,8% das propriedades com carro, fechou 2024 em 48,8%. Isso representa um aumento de 1,2 ponto percentual na posse de carros em relação a 2016.

PRESENÇA DE MOTOCICLETAS NOS LARES CRESCEU MUITO MAIS QUE AUTOMÓVEIS

BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM
A quantidade de lares com pelo menos uma motocicleta saltou de 22,6% em 2016 para 25,7% em 2024 - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A quantidade de lares com pelo menos uma motocicleta saltou de 22,6% em 2016 para 25,7% em 2024, o que configura um avanço de 3,1 pontos percentuais. O estudo ainda revela que a posse combinada de veículos também está em ascensão: o número de propriedades que possuem tanto um carro quanto uma moto expandiu de 10,7% em 2016 para 13,4% em 2024, uma elevação de 2,7 pontos percentuais no período.

Confira a evolução da posse de veículos ao longo dos últimos oito anos:

Domicílios com carro:

Em 2016, 47,6% dos lares brasileiros tinham pelo menos um carro. Esse número subiu para 49,4% em 2019.

Em 2024, a proporção alcançou 48,8%, representando um aumento de 1,2 ponto percentual em relação a 2016.

O recorde do período foi registrado em 2022, quando 49,8% das propriedades do país tinham pelo menos um carro.

Domicílios com moto:

A quantidade de lares com pelo menos uma motocicleta cresceu de 22,6% em 2016 para 25,7% em 2024, um salto de 3,1 pontos percentuais.

Domicílios com carro e moto:

O número de propriedades que possuem pelo menos um carro e uma moto também aumentou, passando de 10,7% em 2016 para 13,4% em 2024, uma alta de 2,7 pontos percentuais.

AS DIFERENÇAS REGIONAIS

FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM
Os números do IBGE deixam evidente que a expansão da frota particular – sejam carros ou motocicletas – tem sido impulsionada pela percepção de falta ou pouca opção de transporte público eficiente e abrangente - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

A posse de veículos não é uniforme em todo o território nacional, revelando contrastes regionais marcantes que têm relação direta com o poder econômico da população. O Sul do País tem mais carros do que todas as outras regiões. Já no caso das motocicletas, o Norte e o Nordeste lideram.

Leia Também

Posse de carros:

A Região Sul lidera com a maior proporção de domicílios com pelo menos um carro, atingindo 69%.
Seguem-se as regiões Centro-Oeste (59%) e Sudeste (55%).

As regiões Norte (29,7%) e Nordeste (28,8%) apresentam as menores proporções.

Posse de motocicletas:

A tendência se inverte para as motocicletas: Norte (37,9%) e Nordeste (33,5%) aparecem na liderança.
Em seguida, estão Centro-Oeste (31,2%), Sul (21,2%) e Sudeste (19,4%).

Os números do IBGE deixam evidente que a expansão da frota particular – sejam carros ou motocicletas – tem sido impulsionada pela percepção de falta ou pouca opção de transporte público eficiente e abrangente, levando a população a buscar alternativas individuais para deslocamento, principalmente a motocicleta, que é mais acessível financeiramente.

CENÁRIO É RUIM FAZ TEMPO E TEM PIORADO

Guga Matos/JC Imagem
E como esperado: o número de propriedades com motocicletas também registrou crescimento expressivo, com mais de um quarto dos imóveis (25,7%) tendo esse tipo de veículo - Guga Matos/JC Imagem

O aumento da motorização da população brasileira é crescente faz anos e, agora, em tempos de aplicativos de entrega e mobilidade - como Uber e 99 Moto - ainda mais. Em 2023, 24,6% dos domicílios do País tinham uma motocicleta, ligeiramente abaixo dos 25% de 2022, mas acima dos 22,6% de 2016, primeiro ano da série histórica do IBGE.

A posse de carros também foi crescente, embora tenha havido uma queda maior na passagem de 2022 para 2023. Em 2023, 48,1% dos lares brasileiros tinham carro, ante 49,8% em 2022. A proporção estava em 47,6% em 2016.

Os dados do IBGE corroboram números sobre a atividade da indústria fabricante de carros e motos. Os emplacamentos de motos somaram 1,58 milhão de unidades no ano passado, maior desde 2012, segundo a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos. Até novembro deste ano, já são 1,72 milhão de motos emplacadas, salto de 19% sobre igual período de 2023.

