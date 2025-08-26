Motorização: Quase metade dos lares brasileiros tem ao menos um carro e 26% uma motocicleta
Os dados são do IBGE e acendem um alerta, mais uma vez, sobre a precarização do transporte público coletivo no Brasil e a explosão do uso das motos
A motorização da população brasileira segue crescendo ano a ano, cada dia mais individual, acendendo um alerta, mais uma vez, sobre a precarização do transporte coletivo do País. Uma nova pesquisa da Pnad-Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira (22/8), revelou um novo avanço significativo na motorização dos lares brasileiros.
Quase metade dos domicílios no País, ou 48,8% em 2024, possui ao menos um carro, um aumento de 1,2 ponto percentual em comparação com 2016. E como esperado: o número de propriedades com motocicletas também registrou crescimento expressivo, com mais de um quarto dos imóveis (25,7%) tendo esse tipo de veículo.
A posse de veículos no Brasil tem demonstrado uma evolução notável ao longo dos últimos oito anos. Em 2016, 47,6% dos lares brasileiros possuíam pelo menos um carro. Essa proporção teve um aumento, alcançando 49,4% em 2019, e, embora tenha registrado seu pico em 2022 com 49,8% das propriedades com carro, fechou 2024 em 48,8%. Isso representa um aumento de 1,2 ponto percentual na posse de carros em relação a 2016.
PRESENÇA DE MOTOCICLETAS NOS LARES CRESCEU MUITO MAIS QUE AUTOMÓVEIS
A quantidade de lares com pelo menos uma motocicleta saltou de 22,6% em 2016 para 25,7% em 2024, o que configura um avanço de 3,1 pontos percentuais. O estudo ainda revela que a posse combinada de veículos também está em ascensão: o número de propriedades que possuem tanto um carro quanto uma moto expandiu de 10,7% em 2016 para 13,4% em 2024, uma elevação de 2,7 pontos percentuais no período.
Confira a evolução da posse de veículos ao longo dos últimos oito anos:
Domicílios com carro:
Em 2016, 47,6% dos lares brasileiros tinham pelo menos um carro. Esse número subiu para 49,4% em 2019.
Em 2024, a proporção alcançou 48,8%, representando um aumento de 1,2 ponto percentual em relação a 2016.
O recorde do período foi registrado em 2022, quando 49,8% das propriedades do país tinham pelo menos um carro.
Domicílios com moto:
A quantidade de lares com pelo menos uma motocicleta cresceu de 22,6% em 2016 para 25,7% em 2024, um salto de 3,1 pontos percentuais.
Domicílios com carro e moto:
O número de propriedades que possuem pelo menos um carro e uma moto também aumentou, passando de 10,7% em 2016 para 13,4% em 2024, uma alta de 2,7 pontos percentuais.
AS DIFERENÇAS REGIONAIS
A posse de veículos não é uniforme em todo o território nacional, revelando contrastes regionais marcantes que têm relação direta com o poder econômico da população. O Sul do País tem mais carros do que todas as outras regiões. Já no caso das motocicletas, o Norte e o Nordeste lideram.
Posse de carros:
A Região Sul lidera com a maior proporção de domicílios com pelo menos um carro, atingindo 69%.
Seguem-se as regiões Centro-Oeste (59%) e Sudeste (55%).
As regiões Norte (29,7%) e Nordeste (28,8%) apresentam as menores proporções.
Posse de motocicletas:
A tendência se inverte para as motocicletas: Norte (37,9%) e Nordeste (33,5%) aparecem na liderança.
Em seguida, estão Centro-Oeste (31,2%), Sul (21,2%) e Sudeste (19,4%).
Os números do IBGE deixam evidente que a expansão da frota particular – sejam carros ou motocicletas – tem sido impulsionada pela percepção de falta ou pouca opção de transporte público eficiente e abrangente, levando a população a buscar alternativas individuais para deslocamento, principalmente a motocicleta, que é mais acessível financeiramente.
CENÁRIO É RUIM FAZ TEMPO E TEM PIORADO
O aumento da motorização da população brasileira é crescente faz anos e, agora, em tempos de aplicativos de entrega e mobilidade - como Uber e 99 Moto - ainda mais. Em 2023, 24,6% dos domicílios do País tinham uma motocicleta, ligeiramente abaixo dos 25% de 2022, mas acima dos 22,6% de 2016, primeiro ano da série histórica do IBGE.
A posse de carros também foi crescente, embora tenha havido uma queda maior na passagem de 2022 para 2023. Em 2023, 48,1% dos lares brasileiros tinham carro, ante 49,8% em 2022. A proporção estava em 47,6% em 2016.
Os dados do IBGE corroboram números sobre a atividade da indústria fabricante de carros e motos. Os emplacamentos de motos somaram 1,58 milhão de unidades no ano passado, maior desde 2012, segundo a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos. Até novembro deste ano, já são 1,72 milhão de motos emplacadas, salto de 19% sobre igual período de 2023.