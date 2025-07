Transporte público: queimas de paradas das linhas Opcionais irritam passageiros no Grande Recife, que cobram ampliação da frota

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reforço na fiscalização para evitar que passageiros viajem em pé nos ônibus opcionais, como previsto no regulamento do sistema, é a razão do problema

Depender do serviço de transporte Opcional na Região Metropolitana do Recife - conhecido como ‘geladinho’ - virou um transtorno para os passageiros. Além de restrito - com apenas oito linhas em operação há anos -, as queimas de parada se tornaram algo rotineiro nos horários de pico da manhã e da noite, quando a demanda de passageiros é maior.

As contínuas queimas de parada têm sido tão irritantes que o assunto vem ganhando as redes sociais pelos perfis de grupos que são atendidos pelo serviço, como é o caso da linha Curados, operada pela Borborema. A empresa, aliás, opera cinco das sete linhas opcionais, ao lado da São Judas Tadeu - que herdou algumas linhas da antiga Vera Cruz após o encerramento da operação da empresa, em julho de 2024.

As queimas de parada, entretanto, têm acontecido com frequência não só na linha Opcional Curados, mas também nas linhas Candeias e Piedade - operadas pela Borborema.

APERTO NA FISCALIZAÇÃO SERIA A RAZÃO DA QUEIMA DE PARADAS

Por trás das queimas de paradas está um aumento da fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) sobre a operação do serviço Opcional, que por anos vinha sendo operado com muita superlotação dos veículos nos horários de pico.

E, pelo Regulamento do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), no seu Artigo 99, Grupo 4, inciso V, proíbe o transporte de passageiros em pé. No máximo, é aceito cinco pessoas em pé por veículo. Até porque o serviço tem caráter rodoviário, com veículos mais confortáveis, refrigerados e tarifa mais cara: entre R$ 5,55 e R$ 21,60.

Segundo o CTM, as empresas que operam o serviço Opcional estão proibidas de realizar viagens com passageiros em pé e, por isso, está havendo tantas queimas de paradas. Mas, também garante o órgão, a ampliação da frota está sendo estudada e deverá acontecer em breve.

Em nota encaminhada à Coluna Mobilidade, o CTM explica o que está acontecendo e diz que está analisando o aumento da frota de ônibus para o serviço. O CTM, entretanto, cita apenas os problemas da linha Curados.

Confira a nota na íntegra:

“Primeiramente, cabe registrar que o serviço opcional refere-se a linhas de ônibus que oferecem um transporte diferenciado, com características como ar-condicionado, poltronas acolchoadas e reclináveis, itinerários específicos e que possuem tarifas mais altas que as linhas regulares.

Informamos que foram constatados não atendimentos em algumas paradas do Curado, justificados pela lotação máxima dos veículos. Desde a resolução 010/2010 do Conselho Superior de Transporte Metropolitano- CSTM, está limitado o transporte de no máximo 05 pessoas em pé no veículo de linha opcional.

Ressaltamos que o CTM, com objetivo de promover uma melhor adequação da operação à realidade atual do sistema e visando garantir maior eficiência na prestação do serviço de transporte público, está realizando os ajustes necessários na programação das linhas opcionais, incluindo o possível aumento da frota e do número de viagens”.

Os operadores também se posicionaram sobre o problema por nota. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) citou a proibição do transporte de passageiros em pé nas linhas opcionais e garantiu que as empresas operadoras já solicitaram ao órgão gestor a ampliação da frota que opera o serviço.

PASSAGEIROS RECLAMAM E COBRAM MAIS ÔNIBUS OU A LIBERAÇÃO DA VIAGEM EM PÉ

Apesar das regras do STPP citadas pelo CTM, os passageiros das linhas Opcionais estão reclamando que a frota de ônibus é insuficiente para que todos andem sentados

Apesar das regras do STPP citadas pelo CTM, os passageiros das linhas Opcionais estão reclamando que a frota de ônibus é insuficiente para que todos andem sentados. E que, da forma como a fiscalização está sendo realizada, só prejudica os usuários e os motoristas.

Principalmente aqueles passageiros que têm na linha Opcional a única opção de ligação direta do subúrbio com o Centro do Recife, sem precisar fazer transbordo em terminais integrados. Como é o caso do Curados.

“O opcional Curados, apesar do nome, não é uma opção para quem só quer ir num ônibus climatizado e com cadeiras confortáveis, trata-se na prática de uma linha totalmente diferente das outras linhas do bairro com o mesmo objetivo (levar ao Centro)”, alegam os usuários no perfil do Instagram Trends Curado.

“Diferentemente de Candeias, Piedade e Setúbal, que contam com a linhas Opcionais, mas também têm linhas comuns com a mesma rota direta até o Centro do Recife, aqui não temos isso, não há linha direta para o centro. E na prática isso é totalmente diferente de ir para o TI TIP”, seguem.







“Ou seja, as pessoas que precisam da linha não a usam apenas porque tem ar-condicionado ou a cadeira reclina, mas sim porque é uma opção mais rápida do que ir fazer uma baldeação na integração perdendo no mínimo entre 20 e 30 minutos no percurso (podendo ser mais). Assim, o contexto de não permitir passageiros em pé nas viagens é simplesmente uma forma de privar usuários de uma opção única para chegarem mais rápido a seus compromissos”, afirmam.

A Curados (Opcional) liga os bairros dos Curados (1,2, 3 e 4) à Avenida Guararapes, no Centro do Recife, pela Avenida Abdias de Carvalho.



Linhas Opcionais em operação no Grande Recife:

041 - Setúbal (Opcional) - R$ 5,55

064 - Piedade (Opcional) - R$ 8,30

072 - Candeias (Opcional) - R$ 8,30

229 - Marcos Freire (Opcional) - R$ 8,30

342 - Curados (Opcional) - R$ 8,30

160 - Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva) (Opcional) - R$ 8,30

191 - Recife/Porto de Galinhas (Sem ar condicionado) - R$ 14,80

195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional) - R$ 21,60