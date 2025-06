Trânsito: Operação das ciclofaixas no Recife em dia que não é feriado trava trânsito e irrita passageiros e condutores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A decisão da Prefeitura do Recife de colocar em operação as rotas móveis da Ciclofaixa de Turismo e Lazer nesta quinta-feira (19/6) complicou ainda mais o trânsito já complicado da cidade, principalmente nos corredores viários de maior volume de transporte. A instalação dos equipamentos, que totalizam mais de 30 km, irritou muitos condutores e passageiros, inclusive do transporte público, pegos de surpresa num dia que, para a maioria das pessoas na cidade, seria de trabalho normal.

Aliada à chuva que se intensificou no Recife no início da manhã e à quase inexistência de demanda de ciclistas - exatamente porque o feriado de Corpus Christi é trocado pelo dia de São João - a situação terminou forçando a gestão municipal a desmobilizar a ciclofaixa entre o meio e o fim da manhã.

Sem muitos detalhes sobre a razão de operacionalizar as ciclofaixas móveis mesmo num dia em que, para o Recife, o feriado não era oficial, a prefeitura se limitou a enviar uma nota oficial informando que estava desmobilizando as rotas cicláveis.

“O Centro de Operações do Recife informa que, devido à baixa demanda em função das chuvas que ocorrem na cidade desde a madrugada desta quinta-feira (19), a Ciclofaixa de Turismo e Lazer foi desmobilizada em toda a cidade. A rota cicloviária será retomada normalmente no próximo domingo (22)”, afirmou.

Além da irritação de motoristas e passageiros, a mobilização das ciclofaixas de lazer e, na sequência, sua desmobilização, terminou por colocar os poucos ciclistas que ousaram sair de casa para pedalar sob chuva em risco. Isso porque, até o meio da manhã desta quinta, as rotas cicláveis estavam funcionando normalmente em algumas vias e já desmobilizadas em outras.

Quem foi pego se surpresa, reclamou. "As ciclofaixas de lazer já fazem parte da cidade e ninguém vai questionar isso, até porque eu mesmo uso muitas vezes nos domingos e feriados. Mas hoje (quinta) era um dia comum no Recife. A prefeitura tinha que ter analisado isso, mesmo tendo determinado ponto facultativo para os servidores municipais. Sem falar na chuva", criticou o gerente de TI que perdeu quase uma hora num percurso que faz em 30 minutos.

Segundo a gestão municipal, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará normalmente nos feriados de São João (terça-feira 24/6) e de São Pedro (domingo 29/6).

CICLOFAIXAS DE LAZER NO RECIFE

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer entrou em operação no Recife em março de 2013 e, desde então, passou a fazer parte da rotina de cidadãos recifenses e visitantes. De lá pra cá, as três rotas que convergem no Marco Zero cresceram e hoje se somam às ciclofaixas e ciclovias já existentes implantadas pela CTTU, totalizando 160 km de percurso.

A cada domingo e feriado nacional (com algumas exceções no caso dos feriados estaduais), sempre das 7h às 16h, os equipamentos estão em operação. E, segundo dados oficiais da gestão municipal, mais de 18 mil pessoas utilizam as ciclofaixas móveis.

São três rotas de ciclofaixas: a rota norte (Parque da Jaqueira - Marco Zero), sul (Avenida Boa Viagem - Marco Zero), e oeste (Lagoa do Araçá-Marco Zero), que cortam mais de 30 bairros da capital e passam por atrativos turísticos como museus, parques e praças.