Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas mortas no Viaduto Tancredo Neves, no Recife

Na manhã desta terça-feira (17), um sinistro de trânsito envolvendo dois condutores de motocicletas terminou com a morte de duas pessoas no Viaduto Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. As vítimas foram identificadas como Carlos Alberto Gomes da Silva, de 42 anos (condutor da moto), e Iracemis Lourenço da Silva, de 44 anos (passageira).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi feito por volta das 10h12. Ao chegar no local a equipe constatou que os dois ocupantes da moto já estavam sem vida, após caírem do viaduto com a colisão.

Um dos motoqueiros seguia pelo Viaduto Tancredo Neves e, ao tentar pegar a via no sentido Imbiribeira-Afogados, chocou-se com outro condutor, provocando a colisão letarl. De acordo com o segundo motociclista envolvido no sinistro, ele seguia no sentido Boa Viagem quando o guidão de sua moto bateu na moto conduzida por Carlos, que levava Iracemis na garupa.

Após a colisão, ele parou por causa de ferimentos leves e, ao olhar para trás, não viu mais os dois. Carlos teria perdido o controle da moto após o impacto, colidido com a mureta lateral do viaduto e, em seguida, ele e Iracemis foram arremessados por um vão entre as pistas. Os dois caíram de uma altura de cerca de 10 metros, batendo diretamente no concreto da via inferior.

Testemunhas relataram que sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) semelhantes já aconteceram no mesmo ponto. Moradores cobraram das autoridades o fechamento urgente da brecha entre os viadutos, o que representa um perigo constante para quem trafega pela área.

Uma equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito esteve no local e informou que não há câmeras de segurança na área, o que dificulta a apuração da velocidade das motos e a dinâmica completa da colisão.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) isolaram a área na parte superior do viaduto, enquanto a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) fez o isolamento na parte inferior, onde os corpos foram encontrados. A perícia foi realizada pela Polícia Científica, e os corpos foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do sinistro. As primeiras informações são de que as duas pessoas mortas estavam numa corrida de aplicativo de transporte com motos, Uber Moto ou 99 Moto. Mas a perícia técnica e a polícia não confirmaram a informação por enquanto. À TV Jornal, o perito criminal que esteve no local informou que ainda iria apurar esse detalhe.

