Pedágio para a Praia do Paiva terá reajuste de valores a partir deste sábado (14)

Reajuste de 8,89%, autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco, será aplicado em todas as categorias de veículos

Motoristas que trafegam pela rodovia Rota dos Coqueiros, ligação estratégica entre o Recife e o Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco, passarão a pagar mais caro pelo pedágio a partir da meia-noite deste sábado (14).

O reajuste, de 8,89%, foi autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de maio.

A alteração nas tarifas ocorre anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto em contrato. O aumento deste ano também contempla um reequilíbrio econômico-financeiro da concessão patrocinada por meio de parceria público-privada (PPP).

Novos valores para veículos

O reajuste atinge todas as categorias de veículos. Para automóveis, caminhonetes e furgões (2 eixos com rodagem simples), a tarifa básica passa de R$ 9,00 para R$ 9,80 em dias úteis e de R$ 13,50 para R$ 14,70 em finais de semana e feriados.

Já motocicletas pagarão R$ 4,90 nos dias úteis e R$ 7,40 nos fins de semana. As demais faixas de cobrança, incluindo veículos maiores como caminhões com até seis eixos e rodagem dupla, têm valores proporcionais. Veja a lista completa a seguir:

Automóvel, caminhonete, furgão (2 eixos/rodagem simples): R$ 9,80 (dias úteis) / R$ 14,70 (fins de semana e feriados);

Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla): R$ 19,60 / R$ 29,40;

Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla): R$ 29,40 / R$ 44,10;

Caminhão com reboque ou semirreboque (4 eixos/rodagem dupla): R$ 39,20 / R$ 58,80;

Caminhão com reboque ou semirreboque (5 eixos/rodagem dupla): R$ 49,00 / R$ 73,50;

Caminhão com reboque ou semirreboque (6 eixos/rodagem dupla): R$ 58,80 / R$ 88,20;

Automóvel/caminhonete com semirreboque (3 eixos/rodagem simples): R$ 14,70 / R$ 22,10;

Automóvel/caminhonete com reboque (4 eixos/rodagem simples): R$ 19,60 / R$ 29,40;

Motocicleta, motoneta, bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples): R$ 4,90 / R$ 7,40.

A concessionária responsável pela rodovia afirma que a arrecadação do pedágio é utilizada para financiar a manutenção e operação da via, além de garantir serviços de assistência 24 horas, como guincho leve, ambulância de suporte básico, troca de pneus e auxílio mecânico.

O atendimento é feito pelo número 0800 281 0 281, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

