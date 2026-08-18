Pernambuco tem 72% das áreas urbanizadas com alta densidade de edificações

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Dos mais de 1,6 mil km², 1.163,18 km² são compostos por áreas densamente ocupadas, enquanto 448,11 km² referem-se a áreas menos densas

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Pernambuco registrou, em 2022, um total de 1.611,30 km² destinados ao que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classifica como Feições Urbanizadas. Esse conjunto, que engloba áreas urbanizadas, vazios intraurbanos e outros equipamentos urbanos, representa 3,16% de toda a área urbanizada do país e ocupa 1,64% do território pernambucano, uma proporção significativamente superior às médias nacional e regional, que registram, respectivamente, 0,6% e 0,8%. No cenário nordestino, o Estado é responsável por aproximadamente 13% de toda a área urbanizada.

A morfologia urbana do Estado caracteriza-se por uma forte predominância de ocupação densa. Dos mais de 1,6 mil km² identificados, 1.163,18 km² são compostos por áreas densamente ocupadas, enquanto 448,11 km² referem-se a áreas de menor densidade. Isso aponta que cerca de 72% da superfície urbanizada pernambucana apresenta alta concentração de edificações, índice que supera a média regional de 68%. A presença de áreas menos densas, por sua vez, sinaliza a continuidade do processo de expansão territorial no estado.

Além da consolidação urbana, Pernambuco mantém um estoque de 139,71 km² de loteamentos vazios — áreas preparadas para receber edificações, mas que ainda apresentam baixa ocupação. Embora esse valor seja inferior aos registrados em estados como a Bahia ou o Ceará, ele representa uma reserva relevante para o crescimento urbano futuro, correspondendo a cerca de 11% desse tipo de terreno em todo o Nordeste.

Entre 2019 e 2022, o estado demonstrou um crescimento consistente em seu tecido urbano, figurando entre os maiores acréscimos absolutos do Brasil. Nesse triênio, Pernambuco contribuiu com 3,63% da expansão nacional de feições urbanizadas e loteamentos vazios. A expansão horizontal, especificamente nas áreas urbanizadas, somou 131,66 km², o que equivale a cerca de 3% de todo o crescimento nacional registrado nesta categoria no mesmo período.

Em nível municipal, destaca-se a situação de Olinda, que figura como o terceiro município mais urbanizado do Brasil, com 96,36% de sua área oficial, totalizando 41,3 km², ocupada por feições urbanizadas. O Recife, embora também se posicione entre as cidades com maior urbanização do país, aparece em 16º lugar, com 66,02% de seu território ocupado.

A capital pernambucana apresenta um espaço urbano altamente consolidado, com 139,89 km² de áreas densas e apenas 4,61 km² de áreas pouco densas, o que limita as possibilidades de nova expansão horizontal.

Em termos de crescimento, o município de Caruaru ganhou relevância ao registrar uma expansão horizontal de 17,36 km² entre 2019 e 2022, ocupando o 12º lugar entre os municípios brasileiros com maior aumento de feições urbanizadas no período.