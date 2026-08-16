Registro de Imóveis do Brasil lança guia para regularização fundiária urbana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A emissão do título de propriedade e a abertura de matrícula superam a mera formalidade burocrática, garantindo segurança jurídica

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O Registro de Imóveis do Brasil (RIB) lançou a cartilha inédita "Reurb na Prática", uma publicação desenvolvida para apoiar municípios e profissionais na implementação da Regularização Fundiária Urbana no país. A iniciativa surge em um cenário desafiador, no qual cerca de 50% dos imóveis brasileiros apresentam algum tipo de irregularidade, segundo dados do Ministério das Cidades. Embora a legislação tenha evoluído recentemente, muitos processos ainda enfrentam atrasos e falhas técnicas que dificultam a conclusão nos cartórios.

Organizada em parceria com as seções do Paraná e de Minas Gerais do RIB, a cartilha integra o projeto cultural "De quem é essa Terra?", viabilizado por recursos da Lei Rouanet em comemoração aos 180 anos da atividade registral imobiliária. O material combina fundamentos teóricos, orientações passo a passo em ordem cronológica e modelos editáveis dos principais documentos e atos administrativos exigidos por lei. A versão impressa é distribuída gratuitamente para fins educacionais, enquanto a versão digital está disponível para consulta e download no site oficial do RIB.

Segundo a registradora Clícia Roquetto, uma das autoras da obra, o guia foi idealizado para estreitar a distância entre o texto legal e a realidade enfrentada pelas prefeituras. A complexidade do processo da Reurb, que abrange normativas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais e registrais, costuma sobrecarregar municípios com equipes enxutas ou sem especialização na área. Com uma linguagem acessível e direta, a publicação pretende amparar desde gestores iniciantes até operadores jurídicos experientes.

Além da eficiência administrativa, os realizadores destacam o forte impacto social da medida. A emissão do título de propriedade e a abertura de matrícula superam a mera formalidade burocrática, garantindo segurança jurídica, acesso a linhas de crédito, pacificação de conflitos e a efetivação da cidadania para milhões de famílias que vivem em áreas informais.