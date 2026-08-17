Mercado imobiliário de São Paulo registra a venda de 9,3 mil imóveis novos em junho
Incorporadoras registraram o lançamento de 12.571 unidades residenciais em junho, chegando em 12 meses ao total de 143,7 mil imóveis
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A comercialização de imóveis residenciais novos na capital paulista manteve um ritmo aquecido no fechamento do primeiro semestre. De acordo com a Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário, divulgada pelo departamento de Economia e Estatística da entidade, foram vendidas 9.308 unidades em junho. O resultado contribuiu para que o setor alcançasse o expressivo acumulado de 114 mil unidades negociadas em um período de 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026.
O volume financeiro gerado pelas transações também apresentou números relevantes. O Valor Global de Vendas atingiu R$ 4,2 bilhões no sexto mês do ano, somando R$ 59,7 bilhões no acumulado de 12 meses, em valores devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Custo de Construção referente a junho de 2026. A velocidade de vendas, medida pelo indicador Vendas Sobre Oferta, registrou 9,2% no mês e 53,6% no período anualizado.
A atividade da construção civil seguiu movimentada no período. As incorporadoras registraram o lançamento de 12.571 unidades residenciais em junho, fazendo com que o total acumulado em 12 meses chegasse a 143,7 mil imóveis. Com isso, a cidade encerrou a primeira metade do ano com uma oferta disponível de 91,5 mil unidades para venda, englobando lançamentos dos últimos três anos entre imóveis na planta, em construção e prontos. O Valor Global da Oferta fechou o mês estimado em R$ 67,2 bilhões.
O perfil de moradia preferido pelos paulistanos continua sendo os apartamentos de médio e pequeno porte. Os imóveis de dois dormitórios lideraram o mercado em todas as frentes em junho, respondendo pela expressiva maioria dos lançamentos e por mais de dois terços das vendas da capital. De forma semelhante, as metragens entre 30 e 45 metros quadrados dominaram os indicadores de lançamentos e vendas, embora os imóveis de alto padrão, com mais de 180 metros quadrados, tenham concentrado a maior fatia do valor total da oferta final.
Na divisão por faixas de preço, os imóveis cotados entre R$ 275 mil e R$ 400 mil foram os grandes protagonistas de junho, liderando a oferta, as vendas e o volume financeiro comercializado. Por outro lado, as unidades com valor abaixo de R$ 275 mil obtiveram a maior velocidade de saída do estoque. A força dos segmentos mais acessíveis foi impulsionada pelas novas diretrizes do programa Minha Casa, Minha Vida, atualizadas em abril. Em junho, os imóveis enquadrados no programa federal responderam por mais de 80% de todos os lançamentos e por três em cada quatro unidades vendidas no município.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A distribuição geográfica do setor imobiliário revelou dinâmicas distintas entre as regiões da cidade. A Zona Leste destacou-se como o principal polo de novos lançamentos no mês. Já a Zona Sul concentrou o maior volume de vendas, a maior quantidade de imóveis disponíveis e o maior faturamento com as comercializações. A Zona Oeste se consolidou como a região com o maior valor estocado na oferta, enquanto a região Central apresentou a maior taxa de absorção do mercado, registrando a maior velocidade de vendas do período.