Mercado imobiliário de São Paulo registra a venda de 9,3 mil imóveis novos em junho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incorporadoras registraram o lançamento de 12.571 unidades residenciais em junho, chegando em 12 meses ao total de 143,7 mil imóveis

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A comercialização de imóveis residenciais novos na capital paulista manteve um ritmo aquecido no fechamento do primeiro semestre. De acordo com a Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário, divulgada pelo departamento de Economia e Estatística da entidade, foram vendidas 9.308 unidades em junho. O resultado contribuiu para que o setor alcançasse o expressivo acumulado de 114 mil unidades negociadas em um período de 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026.

O volume financeiro gerado pelas transações também apresentou números relevantes. O Valor Global de Vendas atingiu R$ 4,2 bilhões no sexto mês do ano, somando R$ 59,7 bilhões no acumulado de 12 meses, em valores devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Custo de Construção referente a junho de 2026. A velocidade de vendas, medida pelo indicador Vendas Sobre Oferta, registrou 9,2% no mês e 53,6% no período anualizado.

A atividade da construção civil seguiu movimentada no período. As incorporadoras registraram o lançamento de 12.571 unidades residenciais em junho, fazendo com que o total acumulado em 12 meses chegasse a 143,7 mil imóveis. Com isso, a cidade encerrou a primeira metade do ano com uma oferta disponível de 91,5 mil unidades para venda, englobando lançamentos dos últimos três anos entre imóveis na planta, em construção e prontos. O Valor Global da Oferta fechou o mês estimado em R$ 67,2 bilhões.

O perfil de moradia preferido pelos paulistanos continua sendo os apartamentos de médio e pequeno porte. Os imóveis de dois dormitórios lideraram o mercado em todas as frentes em junho, respondendo pela expressiva maioria dos lançamentos e por mais de dois terços das vendas da capital. De forma semelhante, as metragens entre 30 e 45 metros quadrados dominaram os indicadores de lançamentos e vendas, embora os imóveis de alto padrão, com mais de 180 metros quadrados, tenham concentrado a maior fatia do valor total da oferta final.

Na divisão por faixas de preço, os imóveis cotados entre R$ 275 mil e R$ 400 mil foram os grandes protagonistas de junho, liderando a oferta, as vendas e o volume financeiro comercializado. Por outro lado, as unidades com valor abaixo de R$ 275 mil obtiveram a maior velocidade de saída do estoque. A força dos segmentos mais acessíveis foi impulsionada pelas novas diretrizes do programa Minha Casa, Minha Vida, atualizadas em abril. Em junho, os imóveis enquadrados no programa federal responderam por mais de 80% de todos os lançamentos e por três em cada quatro unidades vendidas no município.

A distribuição geográfica do setor imobiliário revelou dinâmicas distintas entre as regiões da cidade. A Zona Leste destacou-se como o principal polo de novos lançamentos no mês. Já a Zona Sul concentrou o maior volume de vendas, a maior quantidade de imóveis disponíveis e o maior faturamento com as comercializações. A Zona Oeste se consolidou como a região com o maior valor estocado na oferta, enquanto a região Central apresentou a maior taxa de absorção do mercado, registrando a maior velocidade de vendas do período.