Sinduscon-PE elege nova diretoria para o próximo triênio

Paulo Wanderley assume a presidência da entidade, com José de Miranda Esteves na vice. A nova gestão inicia os trabalhos em 1º de janeiro de 2026

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) realizou nesta segunda-feira, 10 de novembro, a eleição de sua nova diretoria para o próximo triênio. Dirigentes das empresas associadas compareceram à sede da entidade com a missão de escolher a chapa que representará e sustentará as demandas do setor construtivo perante os mais diversos fóruns políticos e sociais.

O resultado do pleito confirmou a eleição de Paulo Cézar de Almeida Wanderley, atual diretor de Administração, Finanças e Patrimônio, para presidir a entidade. Ele terá como vice-presidente o construtor José de Miranda Esteves.

Composição da nova gestão



A nova diretoria, que assume suas funções a partir de 1º de janeiro de 2026, conta com a entrada de novos nomes e a permanência de empresários da gestão anterior, garantindo a continuidade dos trabalhos.

Entre os novos diretores que assumem pastas estratégicas estão:

Franklin Malta (Relações do Trabalho)

Geraldo Gusmão (Custos e Materiais)

Caio Muniz (Ciência e Tecnologia)

Solange Lino (Relações Públicas, Comunicação e Marketing)

Da atual composição, seguem na nova gestão: Fernando Neves (Administração, Finanças e Patrimônio), Paulo Cunha (Obras Públicas), Betinha Nascimento (Assuntos Imobiliários), Victor Tavares (Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho), e Dolores Luna (Ação Social e Cidadania).

Além da diretoria, foram eleitos os suplentes, os membros do Conselho Fiscal e os representantes junto à Federação da Indústria do Estado de Pernambuco (Fiepe) e à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Ao final do processo eleitoral, o atual presidente, Antônio Cláudio Couto, parabenizou a todos e desejou sucesso à futura gestão. Em resposta, Paulo Wanderley prestou sua homenagem a Antônio Cláudio pelo "grande trabalho executado à frente do Sinduscon-PE", marcando a transição de forma harmoniosa.