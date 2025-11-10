Sinduscon-PE elege nova diretoria para o próximo triênio
Paulo Wanderley assume a presidência da entidade, com José de Miranda Esteves na vice. A nova gestão inicia os trabalhos em 1º de janeiro de 2026
Clique aqui e escute a matéria
O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) realizou nesta segunda-feira, 10 de novembro, a eleição de sua nova diretoria para o próximo triênio. Dirigentes das empresas associadas compareceram à sede da entidade com a missão de escolher a chapa que representará e sustentará as demandas do setor construtivo perante os mais diversos fóruns políticos e sociais.
O resultado do pleito confirmou a eleição de Paulo Cézar de Almeida Wanderley, atual diretor de Administração, Finanças e Patrimônio, para presidir a entidade. Ele terá como vice-presidente o construtor José de Miranda Esteves.
Composição da nova gestão
A nova diretoria, que assume suas funções a partir de 1º de janeiro de 2026, conta com a entrada de novos nomes e a permanência de empresários da gestão anterior, garantindo a continuidade dos trabalhos.
Entre os novos diretores que assumem pastas estratégicas estão:
Franklin Malta (Relações do Trabalho)
Geraldo Gusmão (Custos e Materiais)
Caio Muniz (Ciência e Tecnologia)
Solange Lino (Relações Públicas, Comunicação e Marketing)
Da atual composição, seguem na nova gestão: Fernando Neves (Administração, Finanças e Patrimônio), Paulo Cunha (Obras Públicas), Betinha Nascimento (Assuntos Imobiliários), Victor Tavares (Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho), e Dolores Luna (Ação Social e Cidadania).
Além da diretoria, foram eleitos os suplentes, os membros do Conselho Fiscal e os representantes junto à Federação da Indústria do Estado de Pernambuco (Fiepe) e à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Ao final do processo eleitoral, o atual presidente, Antônio Cláudio Couto, parabenizou a todos e desejou sucesso à futura gestão. Em resposta, Paulo Wanderley prestou sua homenagem a Antônio Cláudio pelo "grande trabalho executado à frente do Sinduscon-PE", marcando a transição de forma harmoniosa.