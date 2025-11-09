Aluguel residencial sobe 0,57% em outubro, após alta de 0,30% em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,57% em outubro, após terem subido 0,30% em setembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

O índice acumulou uma alta de 5,58% nos 12 meses encerrados em outubro, ante um avanço de 4,04% nos 12 meses terminados em setembro.

"A aceleração do IVAR ocorre em um contexto de mercado de trabalho e renda ainda firmes, com demanda resiliente por locação, sobretudo em regiões com menor oferta de imóveis disponíveis. Esse quadro tende a sustentar pressões de preço no curto prazo, embora em intensidade inferior à observada no ciclo de 2022-2024", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis.

Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Índice FGV

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,37% em setembro para uma alta de 0,13% em outubro.

No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 1,02% para elevação de 0 68% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 0,55% em setembro para alta de 1,30% em outubro; e em Porto Alegre, de queda de 0,40% para alta de 0,88%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 3,99% em São Paulo; 6,93% em Belo Horizonte; 8,45% no Rio de Janeiro; e 4,42% em Porto Alegre.